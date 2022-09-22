نیروهای مسلح نگذارند توطئه دیگری در کشور شکل گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح استان قم در سخنانی اظهار داشت: هر انقلابی که به وقوع می‌پیوندد در ادامه کار خود با تهدید داخلی و خارجی مواجه است.

امام جمعه قم بیان داشت: اگر انقلاب نتواند به آرمان‌ها و ارزش‌های خود دست یابد و مردم از ادامه همراهی با انقلاب دلسرد شوند و دلشان از رسیدن به آن اهداف بزرگ خالی شود و امیدها کمرنگ شود، در این صورت شاهد تهدیدهای داخلی خواهیم بود.

وی افزود: اگر مسائل و اتفاقات آرام آرام بین مردم و آرمان‌های بلند انقلاب فاصله بیندازد و مردم آرمان‌های ابتدای انقلاب اسلامی را از فراموش کنند در این صورت نیز دچار تهدیدات داخلی خواهیم شد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: نسل جوان به خاطر اینکه بیش از دیگران تأثیرپذیر هستند، ممکن است تحت تأثیر افکار بیگانگان قرار گیرد.

وی با اشاره به تهدیدهای خارجی علیه انقلاب اسلامی گفت: در زمانی که رهبر انقلاب و مسئولان بلند پایه کشور رسالتی را برای انقلاب تعریف می‌کنند که با انقلاب‌های دیگر متفاوت است این امر موجب می‌شود تا این احتمال برود برخی کشورهای مشابه سرگذشت ما از انقلاب ایران الگو گیری کنند و دسته دوم نیز کشورهایی هستند که دارای منافعی بودند که سالیان متمادی از کشور بهره می‌بردند که این دو دسته با هم دست به دست هم می‌دهند و با انقلاب ارزشی مقابله می‌کنند.

انقلاب اسلامی ایران با تهدیدهای درونی و بیرونی مواجه است

آیت الله حسینی بوشهری بیان داشت: انقلاب اسلامی ایران با تهدیدهای درونی و بیرونی مواجه است گر چه با هدایت‌های امام راحل و مقام معظم رهبری و حضور نیروهای مسلح و مردم در میدان، دشمنان نتیجه نگرفتند.

وی افزود: دشمنان در این سال‌ها توطئه‌های بسیاری را اعمال کردند که جنگ تحمیلی از جمله بزرگترین آنان بود که نیروهای مسلح و توده مردم در سراسر کشور جانانه با هدایت‌های امام راحل وارد میدان شدند و دشمنان را ناکام گذاشتند و برخلاف جنگ‌های گذشته که بخشی از خاک کشور در جنگ‌ها از دست می‌رفت، چنین اتفاقی پس از هشت سال دفاع مقدس رخ نداد و ما نه تنها تسلیم نشدیم بلکه جبهه مقاومت علیه دشمنان ایجاد کردیم که خواب را از دشمن ربوده است.

وی با بیان اینکه رشادت‌های شهدا در دوران دفاع مقدس برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی و ایران است و آنان به آیات الهی عمل کردند افزود: نباید در برابر دشمنان احساس سستی کرد و تسلیم شد که این امر از ویژگی‌های شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس است که ما به این عزیزان می‌بالیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: انقلاب اسلامی ایران الگوی جدیدی را به دنیا معرفی کرد.



آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه نیروهای مسلح باید بیداری خود را حفظ کنند و نگذارند توطئه دیگری در کشور شکل گیرد و این خواست ملت است تاکید کرد: این انقلاب اسلامی ماندنی است چرا که با ظرفیت‌های درونی و داخلی به پیروزی رسید و این موارد رمز پیروزی بوده و امدادهای غیبی الهی نیز همچنان ادامه دارد.