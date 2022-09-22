فاضل عارف در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: امسال برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس از روز ۳۰ شهریورماه که همایش رزمندگان دفاع مقدس است آغاز می‌شود و با برنامه‌های همچون رزمایش حرکت‌های جهادی که ۵۰ گروه همزمان به تعمیر و بازسازی خانه‌های محرومان می‌پردازند و توزیع بیش از یک هزار بسته کمک‌های مومنانه و لوازم تحریر، افتتاح کارگاه‌های اشتغال زایی، برگزاری رژه موتور سواری و خودرویی با همکاری ادارات، غبار روبی گلزار شهدا، یادواره سه شهید ترور شهرستان، شهیدان امید فرجی زنگنه، شهید امید نریموسی و شهید علی سلمانوند در رژه سال ۹۷، فراخوان بسیجیان بخش صیدون و مرکز شهر صیدون و دیدار با خانواده شهدای دفاع مقدس، تجلیل از کادر پزشکی بیمارستان شهید طباطبایی و افتتاح برنامه‌های طرح شهید بهنام محمدی در مدارس از جمله برنامه‌های این هفته خواهد بود.

وی افزود: اعزام اکیپ پزشکی به مناطق محروم و رزمایش بزرگ حرکت‌های جهادی، دیدار از بیماران خاص از جمله پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس، اجرای طرح تفسیر قرآن در محله، مساجد و حسینیه‌ها، راه اندازی نمایشگاه هفته دفاع مقدس، اجرای مسابقات ورزشی، اجرای مراسم سوگواری شهادت امام رضا (ع) مسابقات نقاشی، همایش شعر سرو سرخ و … از دیگر برنامه‌ها است.

عارف در پایان عنوان کرد: در هفته دفاع مقدس علاوه بر سرکشی بیش از پیش از خانواده معزز شهدا، برنامه‌های فرهنگی ویژه ای در جهت گرامی داشت یاد و خاطره شهدا و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت اجرا خواهد شد.