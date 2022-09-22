به گزارش خبرنگار مهر، وحید جمالی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هفته گردشگری از پنجم مهرماه آغاز می‌شود و در این هفته برنامه‌های متنوعی در سطح استان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری ۲۲ برنامه به مناسبت هفته گردشگری در استان بوشهر بیان کرد: این برنامه‌ها در قالب‌های مختلف، چون جشنواره، رویداد، نشست، نمایشگاه، تور و کارگاه آموزشی، با همکاری فعالان بخش خصوصی اجرا می‌شود.

معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر ادامه داد: یکی از برنامه‌های این هفته برگزاری جشنواره خرما و برداشت لیمو در استان بوشهر است.

وی از برگزاری تور بافت‌گردی و موزه‌گردی خبر داد و خاطرنشان کرد: نشست با اصحاب رسانه، نمایشگاه صنایع‌دستی از دیگر برنامه‌ها به این مناسبت است.

جمالی با اشاره به گردشگری مقاومت و دریایی، تاکید کرد: جشنواره صید ماهی توسط بانوان و برگزاری کارگاه آموزشی رشته گردشگری در مدارس، بخشی از برنامه‌های این معاونت برای هفته گردشگری است.