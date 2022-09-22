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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۵۲

در اطلاعیه ای انجام شد؛

دعوت از مردم گیلان برای شرکت در راهپیمایی علیه حرکات هنجارشکنان

دعوت از مردم گیلان برای شرکت در راهپیمایی علیه حرکات هنجارشکنان

رشت- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان از مردم این استان برای حضور در راهپیمایی علیه حرکت های هنجارشکنانه اخیر دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان از مردم این استان برای حضور در راهپیمایی علیه حرکت‌های هنجارشکنانه اخیر دعوت کرد.

در متن این اطلاعیه‌ای آمده است:

با توجه به حرکات هنجارشکنانه برخی فریب خوردگان در هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن مجید و پیامبر اعظم (ص) و مساجد کشور و حجاب بانوان میهن اسلامی و نیز تخریب اماکن عمومی، تظاهرات اعتراض آمیز و باشکوه پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه اول مهرماه در سراسر استان برگزار می‌شود

در این اطلاعیه از عموم مردم ولایتمدار گیلان برای شرکت در این راهپیمایی دعوت شده است.

کد مطلب 5595464

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