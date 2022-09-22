آمریکا قدرت رویارویی با رزمندگان جمهوری اسلامی ایران را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کریمی تبار صبح امروز در آیین صبحگاه مشترک نیروهای مسلح استان ایلام، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: از همه کشانی که در اربعین امسال حماسه ساختند و برای تکریم و احترام زایران امام حسین (ع)، تمام توان را به کار گرفتند و با حضور جهادی و میدانی خود از جمله استاندار محترم، معاونین و مدیران و سپاه و نیروی انتظامی و مرزبانی و همه دستگاه‌ها که نقش میدانی ایفا کردند، تقدیر می‌کنم.

وی ابراز کرد: در اربعین امسال همه پای کار بودند، یک حرکت مستمر و شبانه روزی در استان صورت گرفت که موجب آبروی استان شد تا مرز مهران و استان ایلام موجب جذب و جلب زوار اربعین حسینی در سال‌های آینده شود.

وی با بیان اینکه اربعین زیبایی‌های خاصی پیدا کرد و منتهی شدن به هفته دفاع مقدس یکی از جلوه‌های زیبای آن است، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس منجر به یک آمادگی و آزمون رزمی برای نیروهای مسلح ما شده است.

امام جمعه ایلام بیان کرد: دشمنان انقلاب و نظام اسلامی قدرت جمهوری اسلامی را درک کرده‌اند و نقش دفاع مقدس ما به آنها آموخته است که نه آمریکا و نه اذناب آنان، قدرت رویارویی با رزمندگان جمهوری اسلامی ایران را ندارند و اگر بخواهند اشتباهی مرتکب شوند حداقل باید ۲ هزار کیلومتر از مرزهای جغرافیایی ما فاصله داشته باشند.

حجت الاسلام کریمی تبار گفت: اذناب مزدبگیر، فریب خورده و بی بصیرت آنها بازی خورده‌اند و مزاحمت‌های را ایجاد می‌کنند و خیلی نمی‌فهمند که برای پایین کشیدن پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی تلاش کردند، آنهایی که چشم بسته دنبال تبلیغات دشمن می‌روند تلاش کردند در کف خیابان متعرض چادر خواهران محجبه شوند و آنان را مثل خود بی حجاب کنند.

وی بیان کرد: آنانی که چشم و گوش بسته بدون تحلیل و آینده نگری، مساجد را هتک حرمت کردند و به آتش کشیدند، این افراد در بین مردم ایران اسلامی هیچ جایگاهی ندارند و من دلم برای جوانان و نوجوانان فریب خورده‌ای که چشم بسته دنبال تبلیغات دشمن در خیابان به تخریب بیت المال می‌پردازند، می سوزد.

امام جمعه ایلام یادآور شد: مردم حسینی ما که اربعین درس وفاداری به آنها آموخته است و مقطع بیداری و آگاهی و تجدید پیمان با سید و سالار شهیدان است، در برابر این مواجب بگیران دشمن و فریب خوردگانی که حق را از باطل تشخیص نمی‌دهند، می‌ایستند، ولی باید با بصیرت افزایی، تبیین و آگاهی بخشی، اینها را از دشمن جدا کرد، اینها برادران و خواهران ما هستند و باید به اینها اگاهی بخشید.

حجت الاسلام کریمی تبار گفت: این حضور مقتدرانه نیروهای نظامی، انتظامی و سپاه در اربعین منتهی به تامین امنیت در کف خیابان برای نوامیس مردم و امنیت مردم، از زیبایی اربعین امسال ما بود، چنین حوادثی برای انقلاب ما طبیعی است و آن خدایی که در شرایط سخت شهریور ماه ۱۳۵۹ تا کنون انقلاب ما را به پیش می‌برد و دنیای استکبار را وادار کرده است که سر تعظیم فرود آورد، امروز نیز حافظ نظام و انقلاب است، این درخت تنومند و ریشه دارد، نونهالی نیست که با چنین بادهایی کنده شود و چنین حرکاتی موجب اقتدار و توانمندی آن خواهد شد.

وی از تمام بسیجیان و نیروهای انتظامی و نظامی مرزبانی که با صبر و آرامش حاضرند آسیب ببینند ولی آسیب نزنند و برای هدایت فریب خوردگان دشمن تلاش می‌کنند، تقدیر کرد.

امام جمعه ایلام گفت: روز جمعه بعد از نماز جمعه روز نمایش نیروهای حزب الهی در کف خیابان خواهد بود و این فریب خوردگان خواهند فهیمد که در برابر امت حزب الله عددی نخواهند بود و به آگاهی لازم خواهند رسید.

حجت الاسلام والمسلمین کریمی تبار در پایان خاطرنشان کرد: امید است که خداوند به ما توفیق دهد که سرباز شایسته ای برای ولی فقیه و امام زمان (عج) باشیم و این حوادث مشق و تمرینی برای مهیا شدن جهاد در رکاب مصلح جهانی است.