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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۴۸

استاندار ایلام خبر داد؛

کاهش ۵۰ درصدی تصادفات طی اربعین امسال در ایلام

کاهش ۵۰ درصدی تصادفات طی اربعین امسال در ایلام

ایلام-استاندار ایلام از کاهش ۵۰ درصدی تصادفات در اربعین امسال در ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا روز پنجشنبه همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در آیین صبحگاه مشترک نیروهای مسلح که در سپاه امیرالمومنین استان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، امام شهدا، به ویژه سه هزار شهید والامقام استان ایلام، و آرزوی سلامتی برای نایب امام زمان (عج) و توفیفات بیش از پیش برای دولت سیزدهم، افزود: رزمندگان و نیروهای بسیجی برای اعتلای دین، قرآن و عزت اسلام جان خود را فدا کردند و امنیت کشور مرهون جانفشانی این عزیزان است.

وی با قدردانی از اعضای شورای تامین استان، خانواده معظم شهدا و رزمندگان و ایثارگران، افزود: در چنین روزی در ۴۲ سال پیش در ساعت ۲ بعد از ظهر رژیم بعث عراق با حمایت آمریکا به واسطه اینکه دست آنان از منابع اقتصادی کشور قطع شده بود به کشور حمله کردند.

استاندار ایلام ادامه داد: در آن زمان کشور در حال ساماندهی و سپاه و ارتش نوپا بود و رژیم بعث با همه توان ازطریق دریا، هوا و زمین حمله به کشور را آغاز کرد که پس از بیانات امام راحل (ره) که الهام بخش بود سپاه و ارتش و بسیج مردمی با کمبود مهمات و جنگ افزاری‌های لازم بصورت خودجوش به میدان آمدند.

نماینده عالی دولت در استان ایلام تاکید کرد: پس از هشت سال دفاع مقدس این چنین حماسه‌ای خلق شد و کشور با رهبری امام (ره) و حضور جوانان به پیروزی رسید.

استاندار ایلام گفت: پس از هشت سال دفاع مقدس یک وجب از خاک کشور در اختیار و سیطره دشمن قرار نگرفت که پیروزی تحقق این مهم فرماندهی امام (ره)، علاقه مردم به دین و اتحاد و انسجام مردم بود.

بهرام نیا اضافه کرد: اکنون کشور در همه زمینه‌ها سرآمد است و روز به روز در حال پیشرفت است و آنچه موجب پیروزی ما در جنگ شد روحیه شهادت طلبی و ایثارگری جوانان رزمنده بود.

وی گفت: در قاموس وارثان هفته دفاع مقدس ترس نیست بلکه صبر و حوصله نصب العین آنان است و همواره پاسدار ارزش‌های انقلاب و اسلام هستند.

استاندار ایلام تصریح کرد: امروز دشمن با تبلیغ و شانتاژ و هزینه هنگفت سعی دارد جوانان را ناامید کند و کشور را دچار مشکلاتی نماید اما به لطف خدا همواره ناکام خواهد بود.

وی گفت: دشمنان از هر وسیله برای بر هم زدن آرامش و امنیت کشور استفاده می‌کنند اما همواره نقشه آنان نقش بر آب می‌شود.

بهرام نیا با اشاره به برگزاری کنگره بزرگ اربعین گفت: تلاش کردیم زمان ماندگاری زوار در برگشت برای سوار شدن به اتوبوس حداقل ۲۰ دقیقه و حداکثر یک ساعت باشد که این مهم محقق شد.

استاندار ایلام همچنین با اشاره به کاهش میزان تصادفات جاده در اربعین امسال در مقایسه با اربعین سال ۹۸، گفت: با تلاش همه دستگاه‌های انتظامی، راهور و همه مردم میزان تصادفات ۵۰ درصد کاهش یافت.

کد مطلب 5595476

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