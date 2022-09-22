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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۳:۱۱

فردا جمعه؛

راهپیمایی مردم لرستان در محکومیت هنجارشکنی‌های اخیر برگزار می‌شود

راهپیمایی مردم لرستان در محکومیت هنجارشکنی‌های اخیر برگزار می‌شود

خرم‌آباد- شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه لرستان از برگزاری راهپیمایی مردم این استان در محکومیت هنجارشکنی‌های اخیر، طی فردا جمعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تلاش امپراطوری رسانه‌ای شیطان برای تحمیل روایت مخدوش و ایجاد شبهه مردمی و عمومی بودن اقدامات خرابکارانه، هنجارشکن و ضدامنیتی عناصر سازمان یافته و آموزش‌دیده ضدانقلاب طی روزهای اخیر، اقتضا می‌نماید فردا شاهد شکوه حضور مردمی و تجلی وحدت میان همه گروه‌ها و سلایق مردم شریف در نمازجمعه و راهپیمایی دشمن‌شکن و انسجام‌آفرین، با هدف محکومیت توطئه جبهه معاند خارج‌نشین، پس از رویداد نماز جمعه باشیم.

نمازجمعه اول مهر ۱۴۰۱، شاهد حضور همه مردم شریف و هم‌وطنان متدین از همه گروه‌ها، اقشار و سلایق خواهد بود.

در راهپیمایی پس از نماز جمعه از امنیت و انسجام ملی یکپارچه دفاع خواهیم.

کد مطلب 5595483

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