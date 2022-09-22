به گزارش خبرگزاری مهر، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تلاش امپراطوری رسانه‌ای شیطان برای تحمیل روایت مخدوش و ایجاد شبهه مردمی و عمومی بودن اقدامات خرابکارانه، هنجارشکن و ضدامنیتی عناصر سازمان یافته و آموزش‌دیده ضدانقلاب طی روزهای اخیر، اقتضا می‌نماید فردا شاهد شکوه حضور مردمی و تجلی وحدت میان همه گروه‌ها و سلایق مردم شریف در نمازجمعه و راهپیمایی دشمن‌شکن و انسجام‌آفرین، با هدف محکومیت توطئه جبهه معاند خارج‌نشین، پس از رویداد نماز جمعه باشیم.

نمازجمعه اول مهر ۱۴۰۱، شاهد حضور همه مردم شریف و هم‌وطنان متدین از همه گروه‌ها، اقشار و سلایق خواهد بود.

در راهپیمایی پس از نماز جمعه از امنیت و انسجام ملی یکپارچه دفاع خواهیم.