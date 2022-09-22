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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۵۴

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت؛

دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال نیاز به تزریق دوز سوم ندارند

دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال نیاز به تزریق دوز سوم ندارند

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: دانش آموزان نیاز به تزریق دوز سوم واکسن کرونا ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهنام عرشی، افزود: حدود ۸۴ درصد دانش آموزان رده سنی ۱۲ تا ۱۸ سال، دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند و این میزان برای دوز اول، حدود ۹۵ درصد است.

وی در خصوص تزریق دوز سوم واکسن کرونا برای دانش آموزان، گفت: دانش آموزان نیاز به تزریق دوز سوم واکسن کرونا را ندارند و فقط آن دسته از دانش آموزانی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند، می‌بایست برای حفظ سلامت خود، نسبت به تزریق دوز سوم اقدام کنند.

عرشی همچنین وضعیت واکسیناسیون دانش آموزان رده سنی زیر ۱۲ سال را رضایتبخش ندانست و افزود: حدود ۲۶ درصد دانش آموزان رده سنی ۵ تا ۱۲ سال نسبت به تزریق دوز اول واکسن کرونا اقدام کرده اند.

وی گفت: ۱۴ درصد دانش آموزان رده سنی ۵ تا ۱۲ سال، دوز دوم را تزریق کرده اند.

کد مطلب 5595493

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