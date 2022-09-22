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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۳:۳۱

استاندار خراسان شمالی:

اجازه بی نظمی در خراسان شمالی را نمی‌دهیم

اجازه بی نظمی در خراسان شمالی را نمی‌دهیم

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: با برهم زنندگان نظم و آرامش برخورد قاطعانه در چارچوب قانون خواهیم داشت و اجازه حاکم شدن هیچ نوع بی نظمی در سطح استان را به کسی نخواهیم داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد ظهر پنج شنبه در جمع فرماندهان انتظامی خراسان شمالی اظهار کرد: در این ایام شاهد تبلیغات رسانه‌های معاند و شبهه افکنی هایی در سطح کشور هستیم لذا خانواده‌ها مراقب فرزندان خود باشند.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه در هر استانی وجود نظم و امنیت، پیشبرد اهداف عمرانی و اجتماعی را تسریع می‌کند، گفت: نحوه مواجهه با موضوع باید عاقلانه باشد اما با برهم زنندگان نظم و آرامش برخورد قاطعانه در چارچوب قانون خواهیم داشت و اجازه حاکم شدن هیچ نوع بی نظمی در سطح استان را به کسی نخواهیم داد.

وی تصریح کرد: با همدلی بین تمام نیروهای استان برای حفظ و امنیت استان تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم.

کد مطلب 5595499

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