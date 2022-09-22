به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد ظهر پنج شنبه در جمع فرماندهان انتظامی خراسان شمالی اظهار کرد: در این ایام شاهد تبلیغات رسانه‌های معاند و شبهه افکنی هایی در سطح کشور هستیم لذا خانواده‌ها مراقب فرزندان خود باشند.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه در هر استانی وجود نظم و امنیت، پیشبرد اهداف عمرانی و اجتماعی را تسریع می‌کند، گفت: نحوه مواجهه با موضوع باید عاقلانه باشد اما با برهم زنندگان نظم و آرامش برخورد قاطعانه در چارچوب قانون خواهیم داشت و اجازه حاکم شدن هیچ نوع بی نظمی در سطح استان را به کسی نخواهیم داد.

وی تصریح کرد: با همدلی بین تمام نیروهای استان برای حفظ و امنیت استان تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم.