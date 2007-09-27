مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

وزیر آموزش و پرورش تعطیلات سه روزه عید فطر را تایید کرد

نماینده خوی : مردم چشم انتظار اجرایی شدن لایحه نظام هماهنگ هستند

موافقت کنگره آمریکا با تشدید تحریم های ایران



آرمان :

با حضور رئیس قوه قضائیه انجام شد، بازنگری در لایحه جرم سیاسی

سید محمد خاتمی : " موزه " ، شناسنامه هویت ملی یک قوم و جامعه است

تسهیلات 30 هزار تومانی برای سفر بازنشستگان تامین اجتماعی



اعتماد:

احمدی نژاد در پاسخ به پرسش های یکصد خبرنگار درنیویورک، همه به انتخاب مردم احترام بگذاریم

وزیر علوم: حذف معاونت دانشجویی و ادغام برخی معاونت ها

واکنش به پیشنهاد " اعتماد" برای خرید سر سرباز هخامنشی ، استقبال نمایندگان از شرکت در حراج لندن



اعتماد ملی :

احمدی نژاد و سران غرب علیه هم موضعگیری کردند، جنگ سخنرانی ها در سازمان ملل

سهم 07/0 درصدی ایران از در آمد گردشگری جهان

علی آبادی و کفاشیان، نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال مشخص شدند



ایران :

رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد، الگوی ایرانی صلح جهانی

سخنگوی کانون سردفتران در گفت و گو با " ایران " خبر داد، تصمیم جدید برای خرید و فروش خودرو با کارت سوخت

نماینده کلیمیان در مجلس : رفتار رئیس دانشگاه کلمبیا را محکوم می کنیم



ابرار:

هاشمی رفسنجانی : اجازه ندهیم که افکار دروغین به عظمت انقلاب ما آسیب برساند

محمد جواد لاریجانی : ضرورت وجود احزابی مانند " حزب جمهوری اسلامی " احساس می شود

عضو کمیسیون امنیت ملی : اجرا نشدن برنامه ها، نشانه ضعف ارتباطی وزیر آموزش و پرورش با بدنه وزارتخانه است



ابتکار:

وزیر آموزش و پرورش خبر داد: تعطیلات عید فطر سه روز می شود

رئیس جمهور درنشست مطبوعاتی نیویورک: مسئولان دانشگاه کلمبیا بیشتر تمرین کنند

انتقاد هاشمی از برخورد غیر مودبانه با احمدی نژاد



اسرار:

هاشمی رفسنجانی : آمریکا از بی احترامی به رئیس جمهور ایران ابراز پشیمانی کند

تک محوری دولت، تصمیم گیری های اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است

اظهارات دبیر کل جبهه اصولگرایان اصلاح طلب درهمایش دیروز



پول:

گزارش عملکرد بازدهی 244 شرکت بورس در شهریور ماه منتشر شد: سود 10 تا 70 درصدی 574 هزار سهام دار

هاشمی رفسنجانی : رفتار آمریکایی ها با میهمان شان متمدنانه و مودبانه نبود

ایران رتبه 135 در مطلوبیت سرمایه گذاری



توسعه:

اورتگا با انتقاد از استبداد آمریکا: آمریکا در مقامی نیست که از حق ایران سخن بگوید

هشدار عضو کمیسیون قضایی مجلس : در صورت بی مهری با خبرنگاران مسائل سری ستاد قاچاق فاش می شود

انتقاد نمایندگان مجلس به طرح مظاهری ، طرح رئیس بانک مرکزی خلاف مصوبه مجلس است



تهران امروز:

توسط شهردار تهران انجام شد، تقدیر از آیت الله هاشمی رفسنجانی مفسرنمونه قرآن

رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد داد، تشکیل جبهه همبستگی برای صلح

برای بازسازی مناطق فرسوده کلید خورد، آغاز عملیات اجرایی طرح " خانه به جای خانه "



جام جم:

خودپردازها با پول مشتری شتاب می گیرد

هاشمی رفسنجانی در کنگره نکو داشت امام جمعه سابق آبادان: مجاهدات آیت الله جمی در تاریخ ثبت خواهد شد

ایندیپندنت: رئیس دانشگاه کلمبیا با توهین به احمدی نژاد آزادی بیان را زیر سئوال برد



جوان:

حسینی : تقابل با سپاه تقابل با 70 میلیون ایرانی است

تشکیل جبهه همبستگی برای صلح پیشنهاد ایران برای جهانیان

غنیمی فرد اعلام کرد: 3 میلیارد دلار صرفه جویی از محل سهمیه بندی بنزین



جمهوری اسلامی:

رئیس مجلس خبرگان رهبری : برخورد بی ادبانه با رئیس جمهوری اسلامی ایران نشانه عصبانیت و شکست روحی آمریکاست

احمدی نژاد: پیشنهاد ایران برای تشکیل جبهه جهانی همبستگی برای صلح

مجلس موارد مصرف در آمد حاصل از واگذاری بنگاههای دولتی را مشخص کرد



خراسان:

طرح کنگره برای محدود کردن سخنرانی سران کشورهای مخالف آمریکا

حسینی در واکنش به مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا: آمریکا با اتهام زنی به سپاه خود را در مقابل یک ملت 70 میلیونی قرار داده است

هاشمی رفسنجانی : برخورد غیر مودبانه آمریکایی ها با رئیس جمهور نشان از شکست روحی آنان است



حمایت:

احمدی نژاد در سازمان ملل پیشنهاد داد: تشکیل جبهه همبستگی برای صلح

رئیس قوه قضائیه: عزت و افتخار را می توان در سفر رئیس جمهور به آمریکا مشاهده کرد

فرشیدی در جمع خبرنگاران : برای تامین معلم در مناطق محروم با مشکل مواجهیم



حیات نو:

احمدی نژاد پیشنهاد داد: تشکیل جبهه همبستگی برای صلح

هاشمی رفسنجانی : برخورد غیر مودبانه آمریکایی ها ناشی از دستپاچگی روحی شان است

میر حسین موسوی رئیس شورای هنر شد



خبر:

آخرین واکنش ها به سخنان رئیس جمهور در سازمان ملل ،حمایت قاطع 200 نماینده مجلس از سخنان احمدی نژاد در نیویورک

وزیرعلوم تغییرات گسترده روسای دانشگاه ها را تکذیب کرد

صفار هرندی: از حوزه فرهنگ رفع مظلومیت می کنیم



دنیای اقتصاد:

از سوی محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگاین مطرح شد، انتقاد از فرآیند خصوصی سازی

اخراج 87 شرکت از بورس تهران

در خصوص کسری بودجه، تورم و بنزین آزاد



سیاست روز:

احمدی نژاد: غروب امپراطوری ها نزدیک است

در قطعنامه ای ، سپاه پاسداران تروریست خوانده شد؛ خشم نمایندگان آمریکا از اقتدار فرزندان ایران

مصرف گازوئیل در کشور همچنان بالا می رود؛ کارت هوشمند و مبارزه با شبکه های مافیایی قاچاق



صدای عدالت:

زاهدی از تغییر چارت وزارت علوم خبر داد: حذف معاونت دانشجویی ادغام برخی معاونت ها

احمدی نژاد در سازمان ملل، شورای امنیت در راس نهادهای ناکارآمد است

احمدی نژاد در نشست مطبوعاتی : مسئولان دانشگاه کلمبیا برای شنیدن دیدگاه های دیگران بیشتر تمرین کنند



عصر اقتصاد:

هزار بنگاه معاملات مسکن پلمپ شد

از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد؛ قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین کشورهای عضو دی - هشت

معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصاد و دارایی : عملکرد بانک ها در همسویی با سیاست های دولت مثبت بود



قدس:

احمدی نژاد در سازمان ملل پیشنهاد کرد، تشکیل جبهه جهانی " همبستگی برای صلح "

احمدی نژاد در نشست مطبوعاتی سازمان ملل : سخنان تنگ نظرانه را تحمل می کنم

تاکید آیت الله سیستانی بر لزوم برخورد باشبکه های عربی فتنه جو



قیام:

مذاکرات مقدماتی مربوط به پی 1 و پی 2 انجام شد، گام دوم اجرای توافق ایران و آژانس

روحانی تشریح کرد: 4 معضل بزرگ غرب در برخورد با ایران

نامه های هاشی رفسنجانی و صدام منتشر می شود



کاروکارگر:

در مجمع عمومی سازمان ملل ، رئیس جمهوری ایران قدرت های بزرگ را به نقد کشید

رفسنجانی : آمریکا از رئیس جمهور ایران عذرخواهی کند

تصمیم گیری درباره تعرفه " پیامک " به شورای اقتصاد واگذار شد



کیهان:

در مجمع عمومی سازمان ملل ، احمدی نژاد: دنیا نیازی به آمریکا ندارد

با تصویب مجلس ، 30 درصد درآمد خصوصی سازی به فقر زدایی اختصاص یافت

پذیرش شکست در پنجمین سال اشغال عراق ، انگلیس: آبروی ما و آمریکا رفت



همبستگی:

در واکنش به تروریست خواندن سپاه صورت گرفت: اعتراض نمایندگان مجلس به کنگره آمریکا

" همبستگی " از سه ماه سهمیه بندی گزارش می دهد، بنزین آزاد لزوم بازگشت دولت به مصوبه مجلس

غلامرضا مصباحی مقدم: طرح مظاهری خلاف مصوبه مجلس است



همشهری:

هاشمی رفسنجانی : بی احترامی به احمدی نژاد نشانه شکست روحی آمریکاستَ

واگذاری شرکت های نفتی آغاز شد

وزیر امور خارجه انگلیس : عراق و افغانستان راه حل نظامی ندارند



هدف واقتصاد:

رئیس اتاق بازرگانی ایران هشدار داد: واگذاری ظاهری شرکت های دولتی

منابع مالی اجرای اصل 44 مشخص شد - وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مکلف به جذب سالانه 10 میلیارد دلار سرمایه خارجی شدند

احمدی نژاد: تشکیل جبهه جهانی " همبستگی برای صلح "