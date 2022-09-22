عدم کمبود معلم طی سال تحصیلی جدید در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان محمدی ظهر پنجشنبه در مراسم جشن شکوفه‌ها که به صورت نمادین در مدرسه شهدای باقری شهر کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: امسال بعد از گذشت سه سال وقفه به دلیل شیوع ویروس کرونا موفق به برگزاری مجدد جشن شکوفه‌ها برای دانش‌آموزان پایه اول شدیم.

وی افزود: برنامه ریزی‌های لازم برای بازگشایی مدارس از حدود سه ماه پیش با عنوان پروژه مهر صورت گرفت که برای رفع مشکلات و آماده‌سازی مدارس از نظر فضا، تجهیزات و نیروی انسانی تلاش‌های لازم انجام شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با اشاره به حضور ۳۷۰ هزار دانش آموز در مدارس با شروع سال تحصیلی جدید، تصریح کرد: این تعداد در سه مقطع تحصیلی از دوم مهر ماه در مدارس حضور پیدا می‌کنند که به منظور ارتقا فضاهای تربیتی و آموزشی و رفع کمبودها تلاش‌های لازم از جمله ساخت و تحویل ۳۸ مدرسه با ظرفیت ۱۴۲ کلاس درس به مبلغ ۹۰ میلیارد تومان انجام گرفته است.

محمدی خاطر نشان کرد: شروع سال تحصیلی جدید با ۲۶ هزار نیروی معلم در مدارس استان کرمانشاه صورت می‌گیرد تا امسال کمبود معلم در هیچ مدرسه نداشته باشیم.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای آماده‌سازی مدارس صورت گرفته و تهیه برنامه هفتگی دانش آموزان و توزیع کتاب‌های درسی دانش‌آموزان نیز برای آغاز سال تحصیلی انجام گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه به اهداف آموزشی در شروع سال تحصیلی پیش رو اشاره کرد و گفت: توجه به آموزش‌های مهارتی و تربیت تمام ساحتی دانش آموزان از جمله رویکردهای اصلی آموزش و پرورش است که در سال تحصیلی پیش رو به دنبال تحقق آن خواهیم بود.

محمدی تاکید کرد: اولیا دانش‌آموزان و کادر مدرسه مانند ۲ بال دانش‌آموزان هستند که برای رسیدن به قله موفقیت باید این بال‌ها با یکدیگر همکاری و هماهنگی داشته باشند.