پیوند اولیا دانش آموزان و مدارس و نقش آفرینی والدین مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نامجو ظهر پنجشنبه در مراسم جشن شکوفه های استان زنجان گفت: امنیت کنونی کشور مرهون جانفشانی های رزمندگان اسلام در جنگ تحمیلی است. وی ابراز داشت: دفاع مقدس از وقایع مهم نظام جمهوری اسلامی ایران است و هرگز فراموش نمی شود.

مدیرکل دفتر نظارت، سنجش و ارزشیابی تحصیلی نهضت سواد آموزی کشور گفت: والدین بدانند روزی که آخرین امتحان دانش آموزان در سال تحصیلی گذشته برگزار شد، مدارس در حال آماده سازی برای پذیرایی از دانش آموزان در سال تحصیلی جدید بود.

نامجو تاکید کرد:تمام کادر تعلیم و تربیت مدارس را برای امروز آماده سازی کردند و امروز مدارس به زیبایی بازگشایی شده است.

وی افزود: ارتباط عمیق والدین با نظام تعلیم و تربیت به احساس راحتی دانش آموزان کمک می‌کند و این امر موجب می شود آنان درس خواندن را نه اجبار بلکه وظیفه خود بدانند.

مدیرکل دفتر نظارت، سنجش و ارزشیابی تحصیلی نهضت سواد آموزی کشور تصریح کرد: دانش آموزان اول ابتدایی ۱۲ سال در سنگر تعلیم و تربیت حضور خواهند داشت و پیوند اولیا دانش آموزان و مدارس و نقش آفرینی والدین در این خصوص مهم است.

نامجو یادآور شد: دانش آموزان باید احساس کنند مدرسه بخشی از زندگی و خانواده خود آنها است و هر چه این فاصله بیشتر باشد، دانش آموز احساس بیگانگی می کند.