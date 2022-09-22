یوسف جمالی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: راهپیمایی مردم بوشهر در محکومیت اغتشاشات اخیر و توهین به مقدسات روز جمعه برگزار میشود.
وی اضافه کرد: این راهپیمایی بعد از نماز جمعه با حضور مردم و مسئولان از مصلی تا میدان قدس برگزار میشود.
بوشهر- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: راهپیمایی مردم بوشهر در محکومیت توهین به مقدسات برگزار میشود.
یوسف جمالی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: راهپیمایی مردم بوشهر در محکومیت اغتشاشات اخیر و توهین به مقدسات روز جمعه برگزار میشود.
وی اضافه کرد: این راهپیمایی بعد از نماز جمعه با حضور مردم و مسئولان از مصلی تا میدان قدس برگزار میشود.
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