به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مرادی در رابطه با وضعیت فعالیت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در خراسان رضوی، اظهار کرد: تمامی فعالیت‌های آموزشی و کلاس‌های درسی این دانشگاه از جمله واحد مشهد در هفته آینده تعطیل است.

وی ادامه داد: نظر به تأکید معاون رئیس جمهور در شورای اداری استان خراسان رضوی و توصیه وزیر علوم، با توجه به تعطیلات رسمی هفته آینده و پیش‌بینی حضور گسترده زائران حریم رضوی و نیز ضرورت بهره‌برداری از تمامی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های عمومی استان برای خدمت‌رسانی مطلوب به زائران امام رضا (ع)، تمامی فعالیت‌های آموزشی در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هفته آینده تعطیل است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی افزود: بخش‌های اداری و آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی برای انجام امور آموزشی و ثبت‌نام دانشجویان در هفته آینده فعال خواهد بود.

وی با بیان این‌که این دانشگاه برای خدمت‌رسانی به زائران دهه پایانی ماه صفر، در ستاد اسکان زائران پیاده که در واحد دانشگاه علوم پزشکی شاهین‌فر مستقر است، پیش‌بینی اسکان حدود هزار نفر دانشجو در این مکان را کرده است، خاطرنشان کرد: مراسم مذهبی و مناسبتی در سه روز پایانی دهه ماه صفر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد برگزار می‌شود.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نیز گفت: کلاس‌های آموزشی این دانشگاه در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هفته آینده دانشگاه فردوسی مشهد که بین تعطیلی‌ها قرار می‌گیرند، برگزار نخواهد شد

احد ضابط ادامه داد: دانشگاه فردوسی مشهد در دهه پایانی صفر، پذیرای ۱۲ تا ۱۵ هزار دانشجو به‌عنوان زائر مشهدالرضا خواهد بود که از خارج مشهد به این شهر وارد می‌شوند و دانشگاه بخشی از توان خدمت‌رسانی خود را در این ایام به این دانشجویان اختصاص داده است.

وی بیان کرد: این دانشگاه می‌تواند بخشی از فضاهای بیرونی و داخلی ساختمان‌های خود را در اختیار زائران مشهدالرضا قرار دهد و در این زمینه آمادگی کامل دارد.