به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حیدری ظهر پنجشنبه در شورای آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بخش اعظمی از شخصیت دانش‌آموزان در مدارس شکل می‌گیرد.

وی هدایت دانش‌آموزان در مدرسه‌ها به سمت‌وسوی تربیت انسان‌های فرهیخته را ضروری دانست و افزود: عمل به وظیفه خود در تربیت دانش‌آموزان عواقب مطلوبی در توسعه کشور ایفا می‌کند.

حیدری به گشایش مدارس و برگزاری حضوری کلاس‌ها پس از ۲ سال از شیوع ویروس کرونا اشاره و تصریح کرد: باید راهبردهای مرتبط با آموزش و پرورش به دستورالعمل اجرایی تبدیل شود.

وی یادآور شد: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید به وظایف خود در این حوزه عمل کنند و فضاسازی محیط مدارس به‌صورت جذاب انجام شود تا دانش‌آموزان با شور و اشتیاق در مدرسه حضور یابند.

رئیس شورای آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: تقارن بازگشایی مدارس با هفته دفاع مقدس باعث برکت در تعلیم و تربیت می‌شود.

وی تزئین فضای مدارس به تصاویر شهدای فرهنگی و دانش‌آموز را ضروری دانست و اظهار داشت: از ظرفیت تشکل‌های دانش‌آموزی برای ارتقای معنویت در مدرسه‌ها بهره‌گیری شود.

حیدری سامان‌دهی هزینه شهریه و سرویس مدارس چهارمحال و بختیاری را ضروری اعلام و بیان کرد: نگاه آموزش و پرورش در مناطق ۱۷ گانه استان عدالت‌محور باشد.

وی فعال شدن شوراهای آموزش و پرورش در شهرستان‌های چهارمحال و بختیاری را ضروری دانست و گفت: رقابت سالم در مدارس و فعال شدن انجمن‌های اولیا و مربیان مورد توجه قرار گیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: تسریع در روند اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان می‌تواند به ارتقای شاخص‌های مرتبط با آموزش و پرورش منجر شود.

وی تصریح کرد: تکمیل و بهره‌برداری سریع‌تر مدرسه‌های نیمه‌تمام چهارمحال و بختیاری و جمع‌آوری تمامی مدارس کانکسی در استان ضروری است.

حیدری با اشاره به لزوم حمایت از دانش‌آموزان بی‌بضاعت یادآور شد: برای جلوگیری از ایجاد ترافیک، ساعت کاری مدارس هم‌جوار باید با یکدیگر متفاوت باشد.