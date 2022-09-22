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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۷:۰۰

اجرای سند تحول آموزش و پرورش به مشارکت ادارات نیاز دارد

اجرای سند تحول آموزش و پرورش به مشارکت ادارات نیاز دارد

شهرکرد_ مسئول امور استان‌های مرکز اطلاع‌رسانی وزارت آموزش و پرورش گفت: اجرای سند تحول آموزش و پرورش به مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی ظهر پنجشنبه در شورای آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری بیان کرد: هم‌اکنون در برخی مناطق این استان با مشکل فضای فیزیکی و نیروی انسانی در مدارس مواجه بوده که این مسئله در مناطق عشایری مشهودتر است.

وی با اشاره به نقش استانداران در پیشبرد اهداف و مصوبات شوراهای آموزش و پرورش افزود: استانداردسازی سیستم گرمایشی و نوسازی مدارس در اولویت آموزش و پرورش قرار گیرد.

کاظمی شوراهای آموزش و پرورش را بازوی ادارات کل آموزش و پرورش اعلام و تصریح کرد: بهره‌مندی از ظرفیت شوراهای آموزش و پرورش به بهبود شرایط این حوزه به‌شمار می‌رود.

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره‌کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری نیز گفت: بسیاری از شرکت‌های حمل و نقل و سرویس مدارس در دوران شیوع ویروس کرونا منحل شد.

ذوالفقار علیخانی تأکید کرد: با پیگیری‌های انجام شده ۹۵ درصد مشکلات در حوزه سرویس مدارس رفع شده است.
وی با اشاره به مشکل برخی والدین برای تهیه فرم مدارس دانش‌آموزان با توجه به افزایش قیمت‌ها افزود: تلاش شد تا فرم مدارس تغییر نکند و دانش‌آموزان بتوانند از لباس سال گذشته خود استفاده کنند.

کد مطلب 5595583

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