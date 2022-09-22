به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده عصر پنجشنبه در نشست با فرماندهان نیروهای مسلح استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر در عرصه نظامی از مهمترین استان‌های کشور است.

وی با اشاره به قرار گرفتن بزرگترین پایگاه‌های نظامی کشور در استان بوشهر بیان کرد: این استان در دوران دفاع مقدس نقش ویژه و مهمی در جبهه‌های زمینی، هوایی و دریایی ایفا کرد.

استاندار بوشهر دوران دفاع مقدس را برگ زرینی از افتخار آفرینی ملت ایران و نیروهای مسلح عنوان کرد و ادامه داد: ایران اسلامی دارای اقتدار و قدرت بزرگی است که روز به روز در حال افزایش است.

وی به قدرت بازدارندگی ایران اسلامی اشاره کرد و افزود: قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران به حدی رسیده که کشورهای متخاصم قدرت تصمیم‌گیری علیه ایران اسلامی و توان رویارویی را با این نظام ندارند.

محمدی‌زاده با بیان اینکه دشمنان ایران اسلامی در ابعاد گوناگون ذلیل و ضعیف شده‌اند، گفت: بر اساس دستور فرمانده کل قوا حرکت پیش رونده نیروهای مسلح نباید متوقف شود و باید هر روز بر توانمندی‌های جدید خود بیافزایند.

وی با اشاره به نقش سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در منطقه مقاومت گفت: شهید سلیمانی و شهدای مدافع حرم، قدرت جدیدی در منطقه خلق کردند و تمام محاسبات دشمن را بر هم زدند.

استاندار بوشهر افزود: هر گونه اقدام علیه ایران اسلامی به ضرر دشمن است و در ابعاد گوناگون سبب ایجاد ناامنی برای دشمن می‌شود.