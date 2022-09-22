حذف بخاری نفتی از مدارس کرمانشاه در سال تحصیلی جدید

مرزبان نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مدرسه با ۶ هزار و ۴۰۰ کلاس درس در استان کرمانشاه در حوزه تجهیز مدارس نیاز به اصلاح داشته که که با برنامه ریزی انجام شده این مهم تحقق یافت.

‌وی افزود :۲۱۹ کلاس درس از مجموع تعهدات اداره کل نوسازی مدارس باقی مانده بود که از اعتبارات سال ۱۴۰۰ انجام گرفت.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان کرمانشاه تصریح کرد: طی سال جاری با هماهنگی صورت گرفته در مدارس استان کرمانشاه بخاری نفتی نخواهیم داشت و برای مدارس کانکسی نیز رادیاتور برقی تهیه شده است.

نظری خاطر نشان کرد: همچنین طی سفر هیئت دولت به استان کرمانشاه مصوب شد که طی مدت ۲ سال مدارس کانکسی جمع آوری شود که طی سال جاری برای حذف ۱۰۰ مدرسه کانکسی با جمعیت بالای ۱۰ نفر برنامه ریزی و اعتبارات لازم تهیه شده است.