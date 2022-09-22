راهپیمایی محکومیت حرکات هنجارشکنان درآذربایجان غربی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با صدور اطلاعیه‌ای، از برگزاری راهپیمایی نمازگزاران و مردم همیشه در صحنه استان در محکومیت حرکات هنجارشکنانه اخیر و هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم، پیامبر اعظم (ص) و برخی مساجد کشور پس از نماز جمعه خبر داد.

در این اطلاعیه که روز پنجشنبه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، آمده است: این راهپیمایی در شهرهای مختلف استان بعد از نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته، اول مهر ماه با حضور اقشار مختلف مردم متدین و انقلابی برگزار می‌شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: راهپیمایی محکومیت حرکات هنجارشکنانه اخیر در ارومیه از مصلای امام خمینی (ره) آغاز و به طرف خیابان شهید نوری (گلدیس سابق) تا تقاطع خیابان شهید پزشکیان ادامه خواهد داشت.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی در این اطلاعیه آورده است: از عموم مردم ولایت مدار، انقلابی و همیشه در صحنه استان دعوت می‌کنیم که به منظور محکومیت و عقیم گذاشتن پروژه شوم طراحی شده و سناریوهای جبهه شیطانی دشمنان، با حضور پرشور توأم با بصیرت و آگاهی بعد از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته در این راهپیمایی، ضمن اعلام برائت و انزجار از حرکت ایادی داخلی استکبار در به آشوب کشیدن برخی شهرهای کشور، ضربه مهلک دیگری بر پیکر متعفن استکبار و مستکبران عالم وارد و اعلام کنند که همواره در خط انقلاب، رهبری و نظام اسلامی خواهند بود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی اعلام کرد: مردم بصیر و ولایی استان در برابر اینگونه تعرضات و گستاخی‌ها که به‌وضوح از سوی دشمنان قسم‌خورده اسلام و انقلاب، سازمان یافته و حمایت می‌شود، سکوت نخواهند کرد و با حضور گسترده و پرشور خود، سیلی محکمی بر چهره هنجارشکنان و آشوبگران خواهند زد.