به گزارش خبرنگار مهر، محمد روشن عصر پنجشنبه در آئین انتخاب هیئت رئیسه شورای بخش سیراف اظهار داشت: همکاری و انسجام بین اعضای شورای بخش سیراف کمک بزرگی برای دستیابی به موفقیت خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: مسئولیت در نظام اسلامی به واسطه فداکاری‌های بسیار و جانفشانی‌های شهدای عزیزمان به ما رسیده و باید با انگیزه الهی کار کنیم.

بخشدار سیراف گفت: همچنین مردم با رای‌های خود امانت بزرگی را به شوراهای اسلامی سپرده اند و اعضا شورا نیز باید با پاک دستی، خدمت شبانه روزی برای خدمت به مردم امانتداران خوبی باشند.

وی اضافه کرد: اعضای شوراهای اسلامی باید به گونه ای عمل کنند که شأن و جایگاه شورا در اذهان مردم خدشه دار نشود.

در این نشست بعد از رأی گیری، ابراهیم بهمنی به عنوان رئیس، خلیل آبچر به عنوان نایب رئیس، قاسم بلوچی به عنوان منشی این شورا به مدت یکسال انتخاب شدند.

همچنین علی شادمان و حسین کمالیان به عنوان عضو اصلی شورای اسلامی بخش سیراف شهرستان کنگان انتخاب شدند.