سردار سعید مطهری‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتفاقات تلخ چند روز اخیر و تجمعات غیرقانونی در خراسان شمالی، اظهار داشت: با حضور هوشمندانه نیروهای امنیتی و انتظامی و همکاری مردم امشب تجمع خاصی برگزار نشد.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی تصریح کرد: توطئه‌های آشوبگران محکوم‌به نابودی است و در اجرای مقاصد شوم و پلید خود به‌مانند این چهار دهه انقلاب ناکام خواهند ماند.

وی افزود: نیروی انتظامی با اتکا به خداوند متعالی و پشتیبانی مردم عزیز در تمامی بزنگاه‌ها حضور فعالانه دارد.

مطهری‌زاده خاطرنشان کرد: امنیت مردم خط قرمز فراجا است و در این مسیر با احدی تعارف نداریم.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی بیان کرد: انقلاب اسلامی در مسیر رو به رشد و پیشرفت خود طی طریق می‌کند و خادمین مردم در فراجا پاسدار حریم امن این سرزمین که یادگار هزاران شهید است خواهد بود.

وی گفت: تعدادی از افراد مخل نظم شب گذشته دستگیرشده و به مراجع قضائی معرفی شدند.