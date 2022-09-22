کشف میلیاردی کالای قاچاق از اتوبوس مسافربری در آزادراه تهران-کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بیژن جنتی اظهار کرد: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی هنگام گشت زنی در آزادراه تهران-کرج حوالی ترمینال شهید کلانتری به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن اتوبوس، در بازرسی از آن تعداد ۱۲۰ عدد ادکلن گران قیمت خارجی، ۹۰ کیلوگرم روغن زیتون خارجی، ۳۴۰ عدد نوشابه و پودر انرژی زا، ۱۹۲ عدد پولیش و تعدادی لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و فاقد مدارک گمرکی را کشف کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان حدود یک و نیم میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ جنتی خاطر نشان کرد: راننده متخلف پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.