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۵ مهر ۱۳۸۶، ۹:۰۵

درشب میلادامام حسن برگز ار شد؛

دیدار صمیمی جمعی از شاعران با رهبر معظم انقلاب

دیدار صمیمی جمعی از شاعران با رهبر معظم انقلاب

درشب میلاد کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی (ع)، جمعی از شاعران پیشکسوت و جوان کشور درحضور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، سروده‌های خود را در وصف پیامبراعظم (ص)، اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) شهیدان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و همچنین اشعاری با مضامین دینی و اجتماعی، قرائت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبرانقلاب اسلامی، این جلسه صمیمی راجلسه‌ای نمادین برای تجلیل از شعر و شاعر برشمردند و خاطرنشان کردند : هنرشعر بعد از انقلاب اسلامی حرکت رو به رشد خود را آغاز کرده است و انتظار می‌رود این حرکت مبارک درترسیم منحنی رشد خود به نقطه اوج تاریخی برسد.

ایشان وجود فکر و قالب نو ، مضمون یابی و ترکیب‌های بدیع و استفاده خوب از کلمات را از ویژگی‌های بارز شعرای این دوران برشمردند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای تجلیل و تکریم شاعران جوان را ضروری دانستند و خاطرنشان کردند: شعر شعرای جوان ما ، حقیقتا از برخی آثار ادبی و شبه ادبی بی‌توجه به اسلام و انقلاب بالاتر است ، لذا شایسته است از آنان تقدیر و اشعارشان گردآوری و منتشر شود.

رهبرانقلاب اسلامی با اشاره به لزوم توجه به نقد و نقادی درعرصه هنر و شعر تصریح کردند: نقد، شعر را صیقل و جلا می‌دهد و خصوصیات مثبت را برجسته می کند و انتشار اشعار زمینه خوبی برای نقد شعر است.

درابتدای این مراسم نماز جماعت مغرب و عشاء به امام حضرت آیت الله خامنه‌ای اقامه شد و حاضران روزه خود را همراه رهبرانقلاب اسلامی افطار کردند .

کد مطلب 559572

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