دیدار صمیمی جمعی از شاعران با رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبرانقلاب اسلامی، این جلسه صمیمی راجلسه‌ای نمادین برای تجلیل از شعر و شاعر برشمردند و خاطرنشان کردند : هنرشعر بعد از انقلاب اسلامی حرکت رو به رشد خود را آغاز کرده است و انتظار می‌رود این حرکت مبارک درترسیم منحنی رشد خود به نقطه اوج تاریخی برسد.

ایشان وجود فکر و قالب نو ، مضمون یابی و ترکیب‌های بدیع و استفاده خوب از کلمات را از ویژگی‌های بارز شعرای این دوران برشمردند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای تجلیل و تکریم شاعران جوان را ضروری دانستند و خاطرنشان کردند: شعر شعرای جوان ما ، حقیقتا از برخی آثار ادبی و شبه ادبی بی‌توجه به اسلام و انقلاب بالاتر است ، لذا شایسته است از آنان تقدیر و اشعارشان گردآوری و منتشر شود.

رهبرانقلاب اسلامی با اشاره به لزوم توجه به نقد و نقادی درعرصه هنر و شعر تصریح کردند: نقد، شعر را صیقل و جلا می‌دهد و خصوصیات مثبت را برجسته می کند و انتشار اشعار زمینه خوبی برای نقد شعر است.

درابتدای این مراسم نماز جماعت مغرب و عشاء به امام حضرت آیت الله خامنه‌ای اقامه شد و حاضران روزه خود را همراه رهبرانقلاب اسلامی افطار کردند .