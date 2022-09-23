ملت هوشیار ایران همواره صف خودشان را از آشوبگران جدا کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصلفی محامی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه زاهدان اظهارداشت: اعتراض با آشوب بسیار متفاوت است همان گونه که اعتراض نسب به مسأله‌ای حق مردم و محترم شمرده می‌شود برخورد با هنجار شکنان نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا هیچکس خواهان نا امنی در کشور نیست و این مساله تنها خواست دشمنان نظام و انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از هر فرصتی برای ضربه زدن به کیان ایران اسلامی استفاده می‌کنند و در قضایای اخیر به وضوح دیدیم که چطور به مقدسات مردم حمله ور شدند.

امام جمعه زاهدان با اشاره به حفظ هوشیاری مردم در زمان بروز فتنه تصریح کرد: در قضایای اخیر دیدیم که چطور سلطنت طلبان، مزدوران آمریکا و رژیم صهیونیستی به میدان آمدند و این اتفاقات ناگوار را رقم زدند.

وی تصریح کرد: ملت هوشیار و مقاوم ایران اسلامی همواره صف خودشان را از آشوبگران و مخلان نظم امنیت جدا کردند و به آنان اجازه نخواهند داد که کشور را به سمت آشوب و نا امنی سوق دهند.

آیت الله محامی با اشاره به اتفاقات اخیر که در کشور رخ داد بیان کرد: خانمی در مجموعه نیروی انتظامی فوت می‌کند و مایه تأسف است و همچنان که رئیس جمهور و سران قوا گفتند این اقدام باید به سرعت پیگیری و اگر خطا و اتفاقی رخ داده با قاطعیت و جدیت برخورد شود.

وی ادامه داد: فرض بر اینکه اتفاقی از طرف فردی رخ داده اینجا فرد مطرح است نباید این اتفاق را به کل مجموعه و نظام مقدس جمهوری اسلامی نسبت داد.



امام جمعه زاهدان خاطرنشان کرد: جان دادن مدافعان امنیت و جوانان مظلوم زن و مرد در دفاع از امنیت کشور تأسف بار است، انتظار می‌رود مسئولان امر به درستی بررسی کنند و اگر خطایی اتفاق افتاده باشد با فرد خاطی برخورد شود و این عین بی انصافی است که خطای یک فرد را به حساب کل مجموعه گذاشت.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به رعایت تقوای الهی بیان کرد: مردان و زنان مؤمن و نمازگزار یکی از مهمترین راه‌های تحصیل و حفظ تقوای الهی حرکت در مسیر رسالت، ولایت و پایداری در مسیر الهی است.



وی با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس تصریح کرد: این هفته را به همه نیروهای نظامی، ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی بسیج مردمی و همه رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا تبریک عرض می‌کنیم.



آیت الله محامی افزود: سرداران و فرماندهان زیادی از جمله حاج قاسم سلیمانی و میرحسینی در هشت سال جنگ تحمیلی، در راه انقلاب و اسلام جان فشانی کردند.



وی با اشاره به سفر رئیس جمهور به نیویورک اظهارداشت: آیت الله رئیسی در سفر به نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل از اصول و سیاست‌های نظام اسلامی سخن گفت و همه اینها در راستای همان درس بزرگ مقاومت، دفاع از حق و روشنگری و به تعبیر رهبر معظم انقلاب جهاد تبیین بود.