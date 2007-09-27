  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۵ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۲۷

در هفته پنجم بوندس لیگا ؛

هاشمیان نیمکت نشین بود / مهدوی کیا 90 دقیقه بازی کرد

هاشمیان نیمکت نشین بود / مهدوی کیا 90 دقیقه بازی کرد

تیم فوتبال هانوفر در حالیکه وحید هاشمیان را روی نیمکت داشت در خانه آرمنیا بیله فلد به برتری 2 برصفر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال هانوفر شب گذشته در چارچوب دیدارهای هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های آلمان در ورزشگاه "شوسو" مهمان آرمنیا بیله فلد بود و توانست مقابل این تیم به برتری 2 برصفر دست یابد.

در این بازی ژابو هوژتی (52) و سرجیو پینتو (85) گل های تیم فوتبال هانوفر را به ثمر رساندند تا این تیم با 13 امتیاز به رده چهارم جدول صعود کند.

دیتر هکینگ سرمربی تیم فوتبال هانوفر برای رویارویی با تیم فوتبال آرمینا بیله فلد تیمش را با ترکیب روبرت هنکه، برگانتین وینیسیوس، استیون چروندولو، فرانک فارنهورست، هانو بالیش ( آلتین لالا - 38)، میشائیل تارنات، کریستین شولز، جان روزنتال، آرنولد جان بارگینک (سرجیو پینتو - 83)، ژابو هوژتی و میک هانکه (بنیامین لاث - 87) به میدان فرستاد و وحید هاشمیان را روی نیمکت نشاند.

برخلاف وحید هاشمیان که از روی نیمکت بازی تیمش مقابل بیله فلد را به تماشا نشست، مهدی مهدوی کیا در ترکیب ثابت اینتراخت فرانکفورت مقابل کارلسروهه به میدان رفت.

این بازی که در ورزشگاه "کامرزبانک" و به میزبانی تیم فوتبال اینتراخت برگزار شد در نهایت به برتری یک برصفر تیم کارلسروهه انجامید. تنها گل تیم مهمان را نیز مایک فرانز در دقیقه 51 به ثمر رساند.

با شکست مقابل کارلسروهه تیم فوتبال اینتراخت فرانکفورت با 11 امتیاز در رده هفتم جدول رده بندی بوندس لیگا ایستاد.

کد مطلب 559599

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها