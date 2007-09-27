هاشمیان نیمکت نشین بود / مهدوی کیا 90 دقیقه بازی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال هانوفر شب گذشته در چارچوب دیدارهای هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های آلمان در ورزشگاه "شوسو" مهمان آرمنیا بیله فلد بود و توانست مقابل این تیم به برتری 2 برصفر دست یابد.

در این بازی ژابو هوژتی (52) و سرجیو پینتو (85) گل های تیم فوتبال هانوفر را به ثمر رساندند تا این تیم با 13 امتیاز به رده چهارم جدول صعود کند.

دیتر هکینگ سرمربی تیم فوتبال هانوفر برای رویارویی با تیم فوتبال آرمینا بیله فلد تیمش را با ترکیب روبرت هنکه، برگانتین وینیسیوس، استیون چروندولو، فرانک فارنهورست، هانو بالیش ( آلتین لالا - 38)، میشائیل تارنات، کریستین شولز، جان روزنتال، آرنولد جان بارگینک (سرجیو پینتو - 83)، ژابو هوژتی و میک هانکه (بنیامین لاث - 87) به میدان فرستاد و وحید هاشمیان را روی نیمکت نشاند.

برخلاف وحید هاشمیان که از روی نیمکت بازی تیمش مقابل بیله فلد را به تماشا نشست، مهدی مهدوی کیا در ترکیب ثابت اینتراخت فرانکفورت مقابل کارلسروهه به میدان رفت.

این بازی که در ورزشگاه "کامرزبانک" و به میزبانی تیم فوتبال اینتراخت برگزار شد در نهایت به برتری یک برصفر تیم کارلسروهه انجامید. تنها گل تیم مهمان را نیز مایک فرانز در دقیقه 51 به ثمر رساند.

با شکست مقابل کارلسروهه تیم فوتبال اینتراخت فرانکفورت با 11 امتیاز در رده هفتم جدول رده بندی بوندس لیگا ایستاد.