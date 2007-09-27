به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه به وقت محلی در دیدار دانیل اورتگا رئیس جمهور نیکاراگوئه افزود: این زورگویان در عین حال روز به روز ضعیف تر و درمانده تر می‌شوند و قادر به حل مسایل جهان نیستند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: ما می‌توانیم با وحدت و همبستگی مسایل دنیا را حل و از تجاوز قدرت های سلطه گر به سایر کشورها جلوگیری کنیم.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به ماجرای دانشگاه کلمبیا و با تاکید بر اینکه در آمریکا آزادی وجود ندارد، گفت: با این وجود و علی رغم اینکه شبکه های تلویزیونی یک هفته علیه حضور من در دانشگاه کلمبیا تبلیغ کردند اما چند هزار دانشجو برای شنیدن حرفهای جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه حضور یافته بودند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین آمادگی تهران را برای ارایه کمک های دارویی، تجهیزات پزشکی و احداث بیمارستان در نیکاراگوئه به منظور رفاه آسیب دیدگان از طوفان اعلام کرد.

رئیس جمهور نیکاراگوئه نیز در این دیدار که در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شد، با بیان اینکه وارد کردن هر نوع ضربه‌ ای به ایران، ضربه به جهان است، تصریح کرد: پیام بوش در مجمع عمومی سازمان ملل نشان‌دهنده این است که ما باید با هم متحد شویم.

دانیل اورتگا در ادامه بر ضرورت گسترش و تعمیق روابط تهران - ماناگوآ در همه عرصه‌ها تاکید کرد.

