دنیا بر حقانیت سخنان احمدی ‌نژاد در دانشگاه کلمبیا صحه گذاشت

به گزارش خبرگزارش مهر، دکتر احمدی نژاد نیز در این دیدار ضمن قدردانی از موضع امیر قطر در خصوص ایران، روابط دو کشور را رو به جلو ارزیابی کرد و خواستار ارتباط هرچه بیشتر کشورهای اسلامی و منطقه با یکدیگر شد.

رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر موضع برحق ملت و دولت ایران در مسائل مختلف گفت: از مواضع به حق خود یک قدم عقب نشینی نخواهیم کرد و سابقه ملت و دولت ایران نیز بر صلح دوستی ما تاکید دارد.

"شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی" در این دیدار که عصر چهارشنبه به وقت نیویورک و در حاشیه شصت و دومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد ، با بیان اینکه تا می‌توانید با افکار عمومی آمریکا ارتباط برقرار کنید و با حضور خود در این مجامع حرفهای خودتان را صریح بزنید، خطاب به دکتر احمدی نژاد اظهارداشت: حضور شما در آمریکا با وجود همه مانع تراشی‌های دولت این کشور و اینکه توانستید با گروه های فکری، رسانه‌ها و اندیشمندان و رهبران کلیسا در آمریکا دیدار کنید موفقیت بسیار بزرگی بود.

امیر قطر همچنین با مثبت ارزیابی کردن روابط تهران - دوحه ، خواستار افزایش هرچه بیشتر مناسبات و همکاری های دو کشور دوست و برادر ایران و قطر شد.