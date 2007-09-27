به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی دراین دیدار آمادگی ایران برگسترش روابط با اسپانیا را مورد تاکید قرار داد و گزارشی از آخرین تحولات برنامه صلح آمیز هسته‌ای و همکاری های ایران با آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی را تشریح کرد.

وزیر امورخارجه اسپانیا نیز با اشاره به روند رو به رشد روابط گفت روابط دوجانبه خوب و رضایت بخش است و شرکت های اسپانیایی با جدیت در ایران فعال هستند و ما از گسترش فعالیت این شرکت ها حمایت می‌کنیم.

وزیر امورخارجه اسپانیا با اشاره به اظهارات روز گذشته نخست وزیر کشورش در گفتگو با رسانه‌ها پیرامون برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد: راه حل پرونده هسته‌ای ایران صرفا براساس گفتگو است و ایشان هرگونه اقدامی خارج از چارچوب گفتگو را رد کرده است.

وی با حمایت از مذاکرات ایران و آژانس گفت: ادامه مذاکرات می‌تواند راه حل مناسب این موضوع باشد.