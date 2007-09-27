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۵ مهر ۱۳۸۶، ۹:۳۳

وزیرخارجه اسپانیا دردیدار متکی

ادامه مذاکرات راه حل مناسب مسئله هسته‌ای ایران است

ادامه مذاکرات راه حل مناسب مسئله هسته‌ای ایران است

منوچهر متکی وزیر امورخارجه کشورمان در ادامه دیدارهای خود در نیویورک با وزیر خارجه اسپانیا دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی دراین دیدار آمادگی ایران برگسترش روابط با اسپانیا را مورد تاکید قرار داد و گزارشی از آخرین تحولات برنامه صلح آمیز هسته‌ای و همکاری های ایران با آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی را تشریح کرد.

وزیر امورخارجه اسپانیا نیز با اشاره به روند رو به رشد روابط گفت روابط دوجانبه خوب و رضایت بخش است و شرکت های اسپانیایی با جدیت در ایران فعال هستند و ما از گسترش فعالیت این شرکت ها حمایت می‌کنیم.

وزیر امورخارجه اسپانیا با اشاره به اظهارات روز گذشته نخست وزیر کشورش در گفتگو با رسانه‌ها پیرامون برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد: راه حل پرونده هسته‌ای ایران صرفا براساس گفتگو است و ایشان هرگونه اقدامی خارج از چارچوب گفتگو را رد کرده است.

وی با حمایت از مذاکرات ایران و آژانس گفت: ادامه مذاکرات می‌تواند راه حل مناسب این موضوع باشد.

کد مطلب 559611

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