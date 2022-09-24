خلیج فارس مواج و متلاطم می شود

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد از امروز با افزایش سرعت وزش بادهای شمالی و تداوم وزش آن تا اواسط هفته، خلیج فارس مواج و متلاطم خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین پیش بینی می‌شود در این مدت ضمن وقوع گردوخاک محلی در برخی نقاط، احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای به استان دور از انتظار نیست.

وی گفت: بر این اساس طی ساعات آینده آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، وزش باد و در برخی نقاط گردوخاک پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۸ گاهی ۴۲ و بر روی دریا و مناطق ساحلی طی ساعاتی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر و از اواخر شب در مناطق شمالی و مرکزی و فراساحل جنوبی ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی ۲۱۰ سانتیمتر خواهد بود.

