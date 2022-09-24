خدمت به زائران پیاده امام رضا (ع) باعث افتخار است

به گزارش خبرنگار مهر، بهران عین‌اللهی پیش از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از ایستگاه سلامت روستای ابرش در جاده نیشابور به مشهد در جمع خبرنگاران با بیان این‌که در مأموریت ویژه دهه پایانی ماه صفر، ۱۵۰ ایستگاه سلامت با ۵۰۰ دستگاه آمبولانس و ۱۲۰۰ نیروی بهداشتی و درمانی حضور دارند، اظهار کرد: خادمان حوزه سلامت در تمامی مسیرهای منتهی به مشهد حضور دارند.

وی با اشاره به استقراربیشتر نیروهای بهداشت و درمان در مسیر نیشابور به مشهد به جهت تردد بیشتر زائران، ادامه داد: در دهه پایانی ماه صفر امسال تدابیر ویژه‌ای برای خدمت‌رسانی هرچه بیشتر و بهتر به زائران پیاده رضوی پیش‌بینی شده است.

وزیر بهداشت اضافه کرد: زائران پیاده امام رضا (ع) از تمامی گروه‌های سنی به‌ویژه نوجوانان و جوانان در این مسیر حرکت می‌کنند.

وی، حضور میلیونی جمعیت عاشق و دلداده امام رضا (ع) در دهه پایانی صفر در مشهد را را یک حماسه بزرگ توصیف کرد و گفت: خدمت‌رسانی به زائران پیاده امام رضا (ع) برای ما باعث افتخار است که برای آن تدابیر ویژه‌ای اندیشیه شده است.