تقسیم مهربانی!

به گزارش خبرنگار مهر، پنجم مهر مصادف با پانزدهم ماه مبارک رمضان، روز برگزاری جشن عاطفه ها است. یک روز نمادین که طی آن، اقشار مختلف جامعه برای دستگیری از همنوع خود، هر آنچه از دستش بر می آید، انجام می دهد.

از کمک های هزار تومانی گرفته تا میلیونی، فقط با نیت کمک به محرومان و دیگر هیچ.

متاسفانه شکاف طبقاتی که در جامعه روز به روز در حال زیاد شدن است، باعث شده که قشر آسیب پذیر و محروم جامعه بیش از پیش با تنگناها و مشکلات اقتصادی و مالی مواجه شوند. به طوری که در تامین نیازهای اولیه زندگی نیز با مشکل مواجه هستند. از همین رو، دولت و جامعه وظیفه دارند به نوعی با مشکلات این اقشار همدردی کنند.

از همین رو، جشن عاطفه ها، جشن نیکوکاری، سفره های افطاری و...، تنها بهانه ای است برای نزدیک شدن دلها به یکدیگر و اگر اندکی واقع بین باشیم، متوجه خواهیم شد که تامین نیازهای 365 روز سال، تنها با یک روز جشن میسر نخواهد بود.

در واقع، اگر چنین برنامه های نمادینی برگزار می شود، تنها فرصتی است برای حضور پربار و محبت آمیز مردم، تا این حقیقت بر قشر آسیب پذیر و محروم جامعه آشکار شود که هیچ گاه تنها نیستند.

حسین انواری، سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) در این خصوص می گوید: فراخوانهای کمیته امداد همچون، جشن رمضان و جشن عاطفه ها باعث ایجاد همبستگی ملی و تلطیف فضای عمومی جامعه می شود.

وی همچنین می افزاید: رضایت مقام معظم رهبری در راس برنامه های کمیته امداد امام خمینی (ره ) است و تامین نظر معظم له در زمینه ارائه خدمت به نیازمندان نهایت آرزوی ما است.

یک شهروند تهرانی در خصوص برگزاری چنین جشن هایی می گوید: کار کمیته امداد، کار مقدس و ارزشمندی است و برخی فراخوانهای این نهاد نظیر جشن رمضان و جشن عاطفه ها باعث ایجاد همبستگی ملی و تلطیف فضای عمومی جامعه می شود.

سعید ستاری، مدیرکل کمیته امداد استان تهران می گوید: با توجه به برنامه ریزیهای انجام شده با همکاری شهرداری تهران در جهت رفع نیاز دانش آموزان نیازمند، اقدامات اولیه صورت گرفته و برگزاری جشن عاطفه ها برای دانش آموزان کمک مضاعف خواهد بود.

وی از شناسایی 300 هزار دانش آموز نیازمند که تحت پوشش کمیته امداد نیستند، خبر می دهد و می افزاید: سعی شده در ماه مبارک رمضان، علاوه بر رفع نیاز 40 هزار دانش آموز تحت پوشش در جهت کمک به دانش آموزان نیازمند شناسایی شده نیز اقدامات لازم صورت گیرد.

توزیع سبد کالا شامل برنج، روغن، قند و شکر، خرما، مواد پروتئینی و پنیر، میان 54 هزار خانوار تحت پوشش یکی دیگر از برنامه های کمیته امداد استان تهران است که بخشی از این کالاها تهیه و بخشی دیگر نیز با همکاری شهرداری تهران تهیه خواهد شد.

امسال برای اولین بار، به منظور کمک به دانش آموزان نیازمند، جشن عاطفه ها در سطح 400 مدرسه تهران برگزار می شود. این تعداد مدرسه، در کنار یک هزار پایگاه مردمی، آماده حضور پر مهر مردم است.

اما واقعیت امر این است که حضور مردم در رونق چنین جشن هایی، نمی تواند از وظایف دولت در قبال رسیدگی به محرومان و نیازمندان کم کند. در واقع، دولت موظف است که نسبت به مسائل و مشکلات قشر آسیب پذیر جامعه، از خود واکنش نشان دهد. وجود چند میلیون ایرانی که زیر خط فقر زندگی می کنند، خود گواه این واقعیت است که دولت می بایست بیش از پیش در جهت تامین معیشت و نیازهای اولیه این قبیل افراد، تلاش کند.