مرکبات و کیوی مازندران روانه بازارهای صادراتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور ظهر شنبه در کارگروه صادرات مرکبات استان در سالن استانداری با اشاره به عقد تفاهمنامه صادراتی با چین برای صادرات کالا اظهار داشت: پیگیری‌های زیادی برای صادرات کالا به این کشور صورت گرفته و موانع در حال رفع است.

وی گسترش تجارت با کشورهای همسایه را از اولویت‌های اساسی و اصلی بیان کرد و از بخش خصوصی خواست تا برای کسب بازارهای مهم جهانی از جمله چین تلاش کند و گفت: تحقق جهش صادراتی یک میلیارد دلاری در استان نیازمند تلاش همه بخش‌ها است و باید تا پنج سال آینده میزان صادرات به پنج میلیارد دلار برسد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های توسعه صادراتی استان از اضافه شدن دو فروند هواپیما کارگو برای صادرات کالاهای استان خبر داد و گفت: بخش خصوصی برای تحقق اهداف صادراتی باید پای کار بیاید.

حسن خیریان پور معاون استاندار مازندران نیز با بیان اینکه برای صادرات محصول کیوی به هند و کشورهای حاشیه دریای خزر برنامه ریزی شده است، افزود: این در حالی که سال قبل در فرایند صادرات این محصول مشکلاتی را شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه کیفیت و سلامت محصول کیوی استان برای صادرات تایید شده است، گفت: همزمان با برداشت کیوی فرایند صادرات و تجارت آن از سر گرفته می‌شود.

وی با اشاره به آغاز برداشت نارنگی در استان گفت: پیش بینی می‌شود ۲۰۰ هزار تن کیوی و ۷۰۰ هزار تن نارنگی در استان برداشت شود.