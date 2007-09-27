منچستر یونایتد و میدلزبورو حذف شدند / پیروزی پرگل چلسی

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه دیدارهای مرحله سوم مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه های انگلیس شب گذشته 8 بازی برگزار شد که طی آن منچستر یونایتد در خانه با نتیجه 2 برصفر مغلوب دربی کانتی شد.

سرخپوشان اولدترافورد که با ترکیبی از بازیکنان جوان به مصاف حریف نه چندان مطرح خود رفته بودند با گل دقیقه 27 مایکل میفسود غافلگیر شدند در ادامه سرآلکس فرگوسن، وز براون و مایکل کریک را به میدان فرستاد تا شاید با یاری آنها تیم دوم منچسترموفق به شکست تیم بیستم لیگ برتر شود .

در نهایت تلاش منچستریونایتد برای تغییر نتیجه ثمری در بر نداشت و این تیم دربی کانتی بود که بازهم توسط مایکل میفسود این بار در دقیقه 70 به گل دوم رسید .

در شب حذف منچستریونایتد، میدلزبورو نیز در وایت هارت لین مقابل تاتنهام با دو گل شکست خورد تا دیگر تیم حذف شده لیگ برتری در مرحله سوم جام اتحادیه باشد.

نتایج دیدارهای شب گذشته مرحله سوم مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه های انگلیس به شرح زیر است:

* هال سیتی صفر - چلسی 4

گل ها: اسکات سینکلر(37)، کالو (81 و48) و استیو سایدول (52)

* آستون ویلا صفر- لستر سیتی یک

گل: متی فریات (76)

* شفیلد ونزدی صفر- اورتون 3

گل ها: جیمز مک فادن (84 و59) و یاکوبو (86)

* بلکبرن 3 - بیرمنگام صفر

گل ها: دیوید بنتلی (66)، مت دربی شایر(82- پنالتی) و روکه سانتاکروز(90)

* وستهام یک - پلی موث صفر

گل: وین اشتون (90)

* تاتنهام 2 - میدلزبوروصفر

گل ها: گرت بال (72) و تام هادلستون (75)

* منچستر یونایتد صفر- دربی کانتی 2

گل ها: مایکل میفسود (70 و27)

* فولهام یک - بولتون 2

گل ها: دیوید هیلی (78) برای فولهام و دنی گوتری (57) و استلیوس جیاناکوپولوس (112) برای بولتون