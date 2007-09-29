آیه روز:

انا انزلناه فى لیلة القدر. و ما ادراک ما لیلة القدر . لیلة القدر خیر من الف شهر . تنزل الملئکة و الروح فیها باذن ربهم من کل امر . سلام هى حتى مطلع الفجر .

ما این قرآن عظیم الشان را (که رحمت واسع و حکمت جامع است) در شب قدر نازل کردیم . و تو چه مى‏دانى شب قدر چیست؟. شب قدر در مقام و مرتبه از هزار ماه بهتر و بالاتر است . در این شب فرشتگان و روح (یعنى جبرئیل) به اذن خدا از هر فرمان و دستور الهى و سرنوشت‏ خلق نازل مى‏شوند . این شب رحمت و سلامت و تهنیت است تا صبحگاه .

ذکر روز شنبه:

احادیث امروز:

حضرت رسول (ص) فرمودند:

لا تطعموا المساکین مما لا تأکلون .

آنچه خودتان نمی خورید ، به مستمندان مخورانید .



کنز العمال ، ج 6 ، ص 399 ، ح 16247

امام علی (ع) در نهج البلاغه:

ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء طلبا عند الله و احسن منه تیه الفقراء علی الاغنیاء اتکالا علی الله .

چه خوب است تواضع و فروتنی ثروتمندان در برابر فقرا، برای رسیدن به پاداش الهی و از آن بهتر بی اعتنائی و تکبر مستمندان در برابر اغنیا به خاطر تکیه به خدا است .