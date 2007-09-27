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۵ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۲۸

واردات شکر مهمترین عامل کاهش فروش کارخانجات قند کشور است

واردات شکر مهمترین عامل کاهش فروش کارخانجات قند کشور است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل کارخانه قند آبکوه مشهد ورود سه میلیون و 250 هزار تن شکر خام را مهمترین عامل کاهش فروش محصولات کارخانجان قند در کشور دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود ضیایی صبح امروز در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران گفت: با توجه به این مشکل و همچنین کاهش نقدینگی کارخانجات قند و انباشت 70 درصدی محصولات آنها در انبارها امسال با کاهش 30 درصدی کشت چغندر قند در کشور مواجه خواهیم شد.

وی تصریح کرد: نقش تعیین کننده آستان قدس رضوی در فاینانس مالی باعث شده است که کارخانجات وابسته به این نهاد کمتر از دیگر کارخانجان مشکل نقدینگی داشته باشند اما به هر حال هم اکنون کارخانجات قند کشور با مشکل روبرو شده اند.

ضیایی نیاز کشور به میزان تولید قند و شکر را هزار و 900 تن در سال ذکر و تاکید کرد: تولید داخلی 1350 تن قند و شکر است که با ورود 550 تن از این محصولات نیاز کشور برطرف می شود.

مدیر عامل کارخانه قند آبکوه میزان تولید قند و شکر در این کارخانه را در سال گذشته حدود 29 هزار و 750 تن ذکر کرد که با توجه به تولید 271 هزار تن از این محصولات در خراسان رضوی 11 درصد از قند و شکر استان در این کارخانه تولید می شود.
کد مطلب 559670

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