واردات شکر مهمترین عامل کاهش فروش کارخانجات قند کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود ضیایی صبح امروز در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران گفت: با توجه به این مشکل و همچنین کاهش نقدینگی کارخانجات قند و انباشت 70 درصدی محصولات آنها در انبارها امسال با کاهش 30 درصدی کشت چغندر قند در کشور مواجه خواهیم شد .

وی تصریح کرد: نقش تعیین کننده آستان قدس رضوی در فاینانس مالی باعث شده است که کارخانجات وابسته به این نهاد کمتر از دیگر کارخانجان مشکل نقدینگی داشته باشند اما به هر حال هم اکنون کارخانجات قند کشور با مشکل روبرو شده اند .

ضیایی نیاز کشور به میزان تولید قند و شکر را هزار و 900 تن در سال ذکر و تاکید کرد: تولید داخلی 1350 تن قند و شکر است که با ورود 550 تن از این محصولات نیاز کشور برطرف می شود .