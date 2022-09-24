مردم بازهم طومار فتنه گران را خواهند پیچید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا نوری شنبه شب در تجمع امت رسول الله که در میدان شهید بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: مردم اقدام کسانی که چادر از سر مردم می کشند و قرآن آتش می‌زنند را هیچ گاه فراموش نخواهند کرد.

امام جمعه بجنورد ادامه داد: مردم به هیچ وجه مقدسات و خون شهدا را زیر پا نمی‌گذارند.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: مردم ما از کودکی با امام حسین بزرگ شده اند و تا آخر عمر با آرمان‌های اسلام می‌مانند.

وی افزود: این ملت پرچم مولا و امامش را کنار نخواهد گذاشت.

حجت الاسلام نوری با تاکید بر اینکه نوجوانان ما مانند حضرت قاسم هستند، گفت: این نظام ولایی ساقط نخواهد شد و ارزش‌های مردم تغییر نخواهد کرد.

امام جمعه بجنورد در ادامه به جوانان توصیه کرد صحنه را شناسایی کنند و بیان داشت: فرمان این اغتشاشات را چه کسی صادر می‌کند و مشوق آن‌ها کیست؟

وی افزود: کسانی که از آن سوی مرزها علیه اربعین پیام تولید می‌کنند، حالا مردم را به اغتشاش فرا خوانده اند.

حجت الاسلام نوری تصریح کرد: مردم ایران همانند فتنه‌های گذشته، طومار فتنه گران را خواهند پیچید و غرب باز هم شکست می‌خورد.

وی در انتها گفت: کسانی که از بیگانگان فریب خوردند متوجه باشند که به خود، کشور و ملت آسیب می‌زنند.