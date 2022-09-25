به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکیبی نسب ظهر یکشنبه در نشست کمیته ایمنی بنادر تابعه استان بوشهر اظهار داشت: مسائل و مطالبات این بنادر باید با اولویت رسیدگی می‌شود و معاونان اداره کل و مدیران بنادر تابعه نیز باید در این راستا تلاش و اهتمام جدی داشته باشند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بیان کرد: لایروبی کانال دسترسی از اولویت‌های اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در راستای رونق اقتصادی و تسهیل گری در فعالیت‌های این حوزه است که با جدیت تمام در حال پیگیری است.

شکیبی نسب ادامه داد: در این راستا مقرر شده برای بنادر با عمق ۲ تا ۲.۵ متر مانند گناوه و دیلم زمینه افزایش عمق آنها به ۳.۵ فراهم شود

وی اضافه کر: با تحقق این موضوع ایمنی ترددهای دریایی نیز تضمین خواهد شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: همچنین باید وضعیت موجود تمامی کانال‌های دسترسی بنادر استان تهیه شود تا در سطح ملی پیگیری لازم برای اجرایی شدن پروژه‌های افزایش عمق آنها پیگیری لازم انجام شود.

وی اظهار کرد: توسعه ناوگان آتش نشان با افزایش شمار شناورهای آتشخوار در دست پیگیری است و بر حسب نیاز بنادر این مهم محقق خواهد شد.

شکیبی نسب افزود: مدیران تابعه نیز باید در نشست‌های کارشناسی مسائل و مشکلات را همراه با پیشنهاد و راهکار ارائه کنند تا نسبت به حل و فصل آنها در کمترین زمان ممکن اقدام شود.