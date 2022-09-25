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۳ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۵۸

با حضور مدیر حوزه‌های علمیه کشور؛

حوزه علمیه «انصار المهدی» در شهرقدس افتتاح شد

حوزه علمیه «انصار المهدی» در شهرقدس افتتاح شد

قدس- حوزه علمیه «انصار المهدی» با حضور مدیر حوزه‌های علمیه کشور در شهرقدس افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه و همزمان با ۲۸ ماه صفر حوزه علمیه «انصار المهدی» با حضور مدیر حوزه‌های علمیه کشور در شهر قدس افتتاح شد.

در این مراسم حجت الاسلام رضا جوکار امام جمعه شهر قدس نیز حضور داشت و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دوره‌های ادیان و مذاهب، تفسیری، کلامی، تربیتی و فقهی معاصر در این حوزه برگزار می‌شود.

امام جمعه شهر قدس بیان داشت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تعداد زیادی از روحانیون در استان تهران و قم در این دوره‌ها شرکت خواهند کرد که سبب افزایش مهارت و توانمندی بیشتر آنها می‌شود.

کد مطلب 5597083

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