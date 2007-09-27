جشن گلریزان در زندان لنگرود قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دادستان عمومی و انقلاب قم در این مراسم که شب گذشته با حضور خیرینی از شهر‌های قم و کرج و همچنین مسئولان قضایی استان برگزار شد در سخنانی با تبریک میلاد دومین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت اظهار داشت: ما با برگزاری جشن گلریزان سعی داریم تا زمینه آزادی مدد جویانی که مرتکب جرایم غیر عمد شده‌اند را با یاری خیرین فراهم کنیم.



مصطفی برزگر گنجی اضافه کرد: به لطف خداوند قصد داریم تا هر سال در شب میلاد امام حسن(ع) جشن گلریزان را برگزار نماییم.



در ادامه این مراسم مدیر کل زندان‌های استان قم به ایراد سخن پرداخت و افزود: اعتبارات تخصیص داده شده جهت آزادی زندانیان شامل محکومیت‌های دیر ناشی از تصادفات جرحی و فوتی را شامل می‌شود و به محکومیت‌های چک، سفته، مهریه و ... اختصاص نمی‌یابد و ما با برگزاری جشن گلریزا قصد داریم تا زمینه کمک رسانی به این قبیل مدد جویان را فراهم کنیم.



محمد قطبی با اشاره به تلاش‌های هیئت مدیره ستاد دیه استان قم در خصوص آزادی زندانیان عنوان کرد: در حال حاضر 261 مدد جو با مجموع هفت میلیارد تومان بدهی در بخش جرایم غیر عمد زندان مرکزی قم حضور دارند.



وی اضافه کرد: ستاد دیه استان قم در طول پنج سال گذشته زمینه آزادی 643 نفر از مدد جویان را فراهم کرده است و مجموع بدهی‌های این افراد شش میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است.



در این مراسم پس از اینکه تعدادی از مدد جویان به بیان مشکلات خود پرداختند، خیرین حاضر در مراسم کمک‌های نقدی خود را جهت آزادی مددجویان اهدا کردند.

