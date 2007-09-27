باید به سخنان البرادعی درباره ایران توجه کرد / بی اعتنایی به این سخنان برای آمریکا خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر، " گری سیک" یکی از کارشناسان زبده در مسائل ایران که در شوراهای امنیت ملی در دولتهای " فورد"، "کارتر" و "ریگان" فعالیت کرده و توانسته سه شنبه شب برای دومین بار همراه با دانشگاهیان و کارشناسان آمریکایی با " محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران دیدار کند؛ در گفتگو با شورای روابط خارجی آمریکا خاطر نشان کرد که از نظر وی احمدی نژاد دیدار خود را از آمریکا موفقیت آمیز می داند، زیرا به وی اجازه داد تا دیدگاههای خود را در جمع مخاطبان زیادی و به ویژه مردم جهان اسلام و خاورمیانه و به ویژه اعراب بیان کند .

سیک معتقد است که برای گفتگو بین ایران و آمریکا باید تا سال 2009 منتظر ماند؛ یعنی زمانی که یک رئیس جمهور جدید در آمریکا و یک رئیس جمهور جدید در ایران بر سر کار می آیند. وی فکر نمی کند که آمریکا از طریق نظامی به ایران حمله کند.

سیک تصریح کرد که رئیس دانشگاه کلمبیا افراط کرده و رفتار وی با احمدی نژاد بسیار توهین آمیز بوده و به عنوان یک فرد دانشگاهی وی انتظار داشته که "لی بولینگر" رئیس این دانشگاه از یک تحلیل واقعی و در عین حال مودبانه استفاده کند . پرسیدن سئوالاتی شعاری و گفتن اینکه " من فکر نمی کنم که شما جرات پاسخ به این سئوال را داشته باشید" در واقع راه رسیدن به جواب از کسی نیست.

سیک خاطر نشان کرد: ایران،عراق نیست . در این کشور فردی مانند صدام وجود ندارد که برای همه چیز تصمیم بگیرد.



این کارشناس برجسته شورای روابط خارجی آمریکا درباره موضوع هسته ای ایران و توافق اخیر تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی هم گفت : ایران می گوید که هم اکنون آماده است تا به همه پرسشهای باقیمانده به طور مفصل پاسخ دهد. این اقدام ما را هم به طرف جلو حرکت می دهد. برخی می گویند که این یک تاکتیک تاخیری است و شاید هم اینگونه باشد، اما این یک تاکتیک تاخیری با معیارهای خاصی است که آنها باید به آن برسند.

وی افزود: ما باید به خودمان یادآوری کنیم که "محمد البرادعی" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمان حمله به عراق هم گفت که هیچ برنامه سلاح های هسته ای در این کشور وجود ندارد . جهان به قدری متقاعد شده بود که به حرفهای البرادعی توجهی نکرد. بعدها مشخص شد که حق با او بوده و دیگران اشتباه می کردند.

سیک تصریح کرد: هم اکنون وی درباره همان مسئله سخن می گوید و این برای ما خطرآفرین است که تلاشهای وی را نادیده بگیریم. بزرگترین چیزی که در برنامه هسته ای ایران به نفع ماست ( خواه آن را دوست داشته باشیم و خواه نداشته باشیم) این حقیقت است که بازرسان آژانس در آنجا و مشغول نظارت بر سانتریفیوژها ، آزمایش محصول آنها نه با دسترسی کامل، بلکه با دسترسی زیادی هستند.

به گزارش مهر، این کارشناس آمریکایی ادعا کرد: ایران مسئولیتهای خاصی دارد و در واقع اگر ایران ثابت کرده باشد که این یک تاکتیک تاخیری است وآنها نسبت به آن جدیت ندارند ، دور دیگر تحریمهای سخت تر غیرقابل اجتناب خواهد بود و روسیه وچین و هر طرف دیگری آنها را خواهد پذیرفت. ایران هم این مسئله را می داند.

وی درباره حمله آمریکا به ایران هم گفت:" پاسخ کوتاه من خیر است. من می توانم به شما چندین دلیل ارائه کنم که چرا این گفته درست است، اما حس بسیار قوی من به من می گوید ما از جایی که این امر می توانست اتفاق بیفتد، عبور کرده ایم. اساسا این به خاطر این واقعیت است که هیچ حمله ساده ای، مشکل توانایی هسته ای ایران را حل نخواهد کرد.

به گفته سیک، این اقدام تنها ایران را به طرف زیرزمین ( فعالیت محرمانه) سوق می دهد . دوم آنکه ایران به شکل غیرقابل اجتنابی، در صورت چنین حمله ای آن را تلافی خواهد کرد که به تنش آفرینی بیشتر منجر خواهد شد و در نهایت آمریکا مجبور خواهد شد تا نیروهای خود را در ایران مستقر کند و این پایان بازی است .

این کارشناس شورای روابط خارجی آمریکا تصریح کرد: تعداد زیادی از مردم آمریکا با تجربه چهار ساله از عراق این مسیر را طی کرده اند و نسبت به خوب بودن این راه و اینکه آیا مشکلات آمریکا را حل و یا آن را بدتر خواهد کرد، تردید دارند.