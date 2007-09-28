رهبران مسیحی با راهبان بودائی میانمار ابراز همبستگی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کریسشن پس، رهبر کلیسای انگلیکن میانمار که به برمه نیز شناخته می شود گفت: برای این کشور که هزاران نفر از شهروندان آن علیه دولت تظاهرات می کنند دعا می‌کند.

ساموئل سان سی هتی گفت: ما برای صلح و آینده کشور دعا می‌کنیم.

این در شرایطی است که دبیرکل کنفرانس مسیحیان مستقر در تایلند نیز نقش مثبت راهبان را برای کمک به مردم در راستای غلبه بر شرایطی غیر انسانی مورد تجلیل قرار داد.

میانمار یکی از فقیرترین کشورهای آسیایی است که از نامناسب ترین آمار در زمینه آزادی دینی برخوردار است. رژیم نظامی این کشور نیز که از سال 1988 حکومت را بردست دارد به سوء رفتار با زنان اقلیت و تخریب اماکن دینی متهم است.

راهبان بودیست از روز 19 آگوست تظاهراتهای خود را در جمعیتهای کمتر آغاز کرده بودند اما تظاهرات 100 هزار نفری مردم طی این هفته میانمار را در معرض توجه بین المللی قرار داد. این تظاهرات بزرگترین تظاهرات این کشور از سال 1988 بوده است.

دبیرکل کنفرانس مسیحیان آسیا در نامه‌ای به شورای کلیساهای میانمار گفت: معنویت آزادی بخش بودیسم و سایر ادیان نیروی مبارزه با خشونتی است که نمی‌خواهد از قدرت دیکاتورهای ارتشی اطاعت کند.

دبیرکل شورای کلیساهای مالزی نیز ابراز امیدواری کرد این تظاهراتها به دوره تازه ای از دمکراسی و صلح در میانمار منتهی شود.

89 درصد جمعیت کشور آسیایی میانمار بودائی و چهار درصد مسیحی هستند.