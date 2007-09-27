شکایت کارمندان آزمون سازی و قرنطینه سازمان سنجش از یک نماینده مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، دهها نفر از کارمندان و کارکنان سازمان سنجش با تنظیم شکواییه ای از اظهارات شهریار مشیری نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسلامی به دستگاه قضایی کشور شکایت کردند.

کارکنان و کارمندان شاکی سازمان سنجش از اظهارات شهریار مشیری مبنی بر دخالت یا حضور آنها در میان عوامل خرید و فروش سوالات کنکور به شدت دلخور شده از وی به عنوان شاکیان خصوصی به قوه قضاییه شکایت کرده اند.

عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش نیز از مدت ها پیش به عنوان شاکی رسمی - دولتی از شهریار مشیری نماینده مردم بندرعباس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به دستگاه قضایی شکایت کرده است و بر پیگیری شکایت خود همچنان مصر است.

شهریار مشیری نماینده مجلس شورای چندی پیش اعلام کرده بود که سازمان سنجش در فروش سوالات و لو رفتن آنها دخیل است. همچنین وی تاکید کرده است که نمونه ای از این تخلفات سازمان سنجش آزمون دستیاری در سال های گذشته است! (خبرگزاری مهر: آزمون دستیاری توسط وزارت بهداشت برگزار می شود نه سازمان سنجش)

همچنین مشیری تاکید کرده بود که وزارت اطلاعات 20 نفراز متهمان فروش سوالات کنکور را بازداشت کرده که این موضوع نیز از سوی وزارت اطلاعات تکذیب شد.