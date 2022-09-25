به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین علیه عصر یکشنبه در اجتماع بزرگ امت رسولالله در پیاده راه عالیقاپوی اردبیل اظهار کرد: فتنهها از الطاف الهی بوده که همراه با رویشها و ریزشها است که در طول تاریخ نیز فتنهها به عناوین مختلف شکل گرفته و شاهد رخداد آن بودیم.
وی تصریح کرد: در طول تاریخ انقلاب اسلامی نیز فتنههای مختلفی با محوریت مسائل و موضوعات کشور رخ داده که در ۲ دهه اخیر فتنه ۸۸، ۹۶، ۹۸ و فتنه اخیر از طراحیهای راهبردی دشمن بوده است.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل گفت: اغتشاشگران و فتنهگران در حوادث اخیر با اهانت به قرآن، پیامبر، مقام معظم رهبری و برخی دیگر از مبانی دینی سعی کردند تا اندیشه ظالمانه و مستبدانه خود را نشان دهند در حالی که خروجی و نتیجه چنین فتنههایی ذلت و خواری استکبار و دشمنان است.
حجتالاسلام علیه با بیان اینکه فتنههای اخیر توسط اراذل و اوباش و در توهین به مقدسات دینی رقم خورده است، افزود: هر چند قطار انقلاب با سرعت در حال حرکت است و دشمن با چنین فتنههایی نمیتواند این حرکت را متوقف کند اما امروز احزاب، گروهها و اقشار مختلف به صحنه آمدند تا به دشمنان بگویند که چنین فتنههای نرم و طراحی شده از سوی آنها هیچ نتیجهای جز خواری و ذلت خود آنها به همراه نخواهد داشت.
وی اعتراف فرماندهان نظامی غرب را به شکست لیبرالیسم در مقابل انقلاب اسلامی یادآور شد و خاطرنشان کرد: آمریکا در حالی که در مرحله افول و اضمحلال قرار گرفته با توسل به عناصر منحرف خود سعی میکند تا در مسیر انقلاب اسلامی خللی را ایجاد کند در حالی که این انقلاب راه و مسیر خود را پیدا کرده و با قوت و قدرت به پیش میروند.
حجتالاسلام علیه افتخارات و عظمت انقلاب اسلامی را زمینهساز افول و بدبختی دشمن در دهههای اخیر عنوان کرد و ادامه داد: حوزه جغرافیایی انقلاب اسلامی نه تنها محدود به مرزهای کشور نشده بلکه امروز انقلاب اسلامی در اوج قدرت است و در کشورهای مختلف توانسته پیام خود را برساند.
وی اوج تقابل محور حق و باطل را با محوریت جمهوری اسلامی ایران و آمریکا یادآور شد و خاطرنشان کرد: در این پیچ تاریخی جمهوری اسلامی ایران توانسته عظمت و ابهت واقعی خود را به نمایش بگذارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در طول تاریخ زمانی که گروههای رادیکال، وهابی، سلفی، سلطنتطلب، آمریکا، صهیونیسم، ارتجاعی، کمونیسم و ضد انقلابها در کنار هم قرار گرفتند، فتنهای در این کشور رخ داده که شایسته است مردم مراقب اندیشهها و تحرکات آنها باشند.
حجتالاسلام علیه بیان کرد: زمانی با شعار «تقلب در انتخابات» و زمانی نیز با معیشت مردم «بنزین» و امروز نیز با موضوع «حجاب» فتنهها را حمایت و هدایت میکنند در حالی که نمیدانند ملت ایران در برابر این همه انحراف با قدرت ایستاده و اجازه کوچکترین تحرک را به مستکبران نخواهد داد.
وی همبستگی ملت ایران را ضروری خواند و اظهار کرد: این اجتماع نه تنها شعائر الهی و ارزشی است بلکه بساط فتنهگران را بر خواهد چید و امیدواریم مسئولان قضائی با فتنهگران برخورد جدی داشته باشند تا با عنوان مطالبه جدی مردم، این افراد دیگر اجازه اهانت به مقدسات را به خود ندهند.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل تصریح کرد: البته مسیر فتنهگران با عدهای جوان و نوجوان غافل و در بستر خیابانها فرق میکند و باید این افراد مراقب باشند تا در دام افراد فتنهگر واقعی گرفتار نیایند چرا که ماهیت دشمن، ماهیت خباثتآلودی است و هرگز نباید به دشمن اعتماد کرده و مجال و فرصت دسیسه و فتنهگری را به آنها داد.
نظر شما