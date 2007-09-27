به گزارش خبرنگار مهر، شهرکی امروز در یک نشست خبری که حاشیه های بسیاری نیز داشت، گفت : حرکت عمرانی دانشگاه آزاد در خاورمیانه بی نظیر و در دنیا کم نظیر است. کارهای عمرانی دانشگاه آزاد برگ برنده ای برای جمهوری اسلامی است.

مهندس شهرکی معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی گفت : دانشگاه آزاد از نظر سرانه زمین جلوتر از برنامه پنج ساله چهارم است. دانشگاه آزاد به طور متوسط به ازای هر نفر دانشجو 150 متر مربع زمین دارد.

شهرکی پیش بینی کرد که در صورت پیشرفت این چنینی دانشگاه آزاد اسلامی، بتوان تا 10 سال آتی دانشجویان این دانشگاه را هم خانه دار کرد.

معاون دانشگاه آزاد در حالی که خبرنگاران از او سوالاتی را می پرسیدند، دائما به قیاس میان دانشگاه آزاد و دانشگاههای دولتی پرداخت. به عنوان مثال گفت : شرایطی که دانشگاه آزاد در حال حاضر دارد از برخی دانشگاههای دولتی نیز بهتر است.

این مقام مسئول دانشگاه آزاد گفت : دانشگاه آزاد اسلامی دیناری از دولت کمک نمی گیرد.

وی در بخشی از سخنانش گفت : افراد خیر هنوز هم هستند که به دانشگاه آزاد کمک کنند. اوایل خیلی زیاد بودند اما الآن کمتر شده است.

شهرکی افتخار کرد که واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی یک هزار و 256 هکتار مساحت دارد و گفت : افتخار ما است که در نجف آباد دانشگاهی ساختیم که به اندازه یک شهر است.

معاون دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا دانشگاه آزاد وارد بورس می شود یا نه؟، گفت: نیازی نیست وارد این امور شویم. دانشگاه جایی نیست که بخواهد سهام دار باشد. هیچکدام از مسئولین دانشگاه از هیئت امنا، رئیس و معاونین دیناری در درآمد دانشگاه سهیم نیستند و همه حقوق بگیرند. اینجا هیچ کسی سهمی ندارد و سهم اینها معنوی است.

وی افزود : مگر دانشگاه آزاد مرکز اقتصادی است که این سوال را می پرسید. مرکز اقتصادی با دانشگاه متفاوت است. اینجا مرکزی فرهنگی است.

معاون عمرانی دانشگاه آزاد گفت : دشمنان دانشگاه آزاد نمی توانند پیشرفت این دانشگاه را ببینند. ایرادات ناشی از حب علی نیست بلکه ناشی از مشکلات خاص سیاسی است.