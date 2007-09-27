سپاهان حریف الوحده شد / نماینده ایران در بازی های رفت میزبان است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان در این مرحله به دیدار الوحده امارات می رود که با پشت سر گذاشتن الهلال عربستان به جمع تیم های برتر آسیا راه یافته است.

بر اساس قرعه کشی تیم فوتبال سپاهان در دیدار رفت روز چهارشنبه هفته پیش رو ( یازدهم مهرماه) در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به دیدار الوحده امارات می رود، دیدار برگشت دو تیم نیز روز چهارشنبه دوم آبان ماه در امارات برگزار خواهد شد.

برنامه دیدار های مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است :



دور رفت

چهارشنبه - 11/7/86

سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی - اوراوا ردز ژاپن

سپاهان ایران - الوحده امارات

دور برگشت

چهارشنبه - 2/8/86

اوراوا ردز ژاپن - سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی

الوحده امارات - سپاهان ایران

تیم فوتبال سپاهان در صورت غلبه بر الوحده امارات در دیدار نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا طی روزهای شانزدهم و بیست وسوم آبان ماه به دیدار برنده مسابقه اوراوا ردز ژاپن - سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی می رود.

جالب اینجاست که سپاهان در صورت صعود احتمالی به دیدار نهایی بازهم در بازی رفت میزبان دیگر تیم فینالیست مسابقات لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود.