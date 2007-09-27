به گزارش خبرگزاری مهر، در سالروز میلاد امام حسین مجتبی (ع) و همزمان با هفتمین سال تشکیل مجمع هنرمندان خراسان، امروز مراسمی با حضور هنرمندان عرصه‌های سینما، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی و همچنین شعرا، نویسندگان و روزنامه‌نگاران خراسانی مقیم تهران برگزار می‌شود.

در این مراسم که در محل تالار شاندیز پایتخت برگزار خواهد شد، برخی مسئولان فرهنگی هنری کشور نیز حضور می‌یابند و علاوه بر سخنرانی، شعرخوانی و اجرای موسیقی سنتی، از شخصیت هنری خالق دعای ماندگار "ربنا" استاد شجریان تجلیل می‌شود.

مجمع هنرمندان خراسان سال 1379 با هدف تقویت تولید آثار فاخر هنری و نیز حمایت مادی و معنوی از هنرمندان خراسانی تشکیل شده است.