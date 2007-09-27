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۵ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۵۴

هنرمندان خراسانی از خالق "ربنا" تقدیر می‌کنند

در مراسم افطاری مجمع هنرمندان خراسانی امروز از محمدرضا شجریان خالق اثر ماندگار "ربنا" تقدیر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سالروز میلاد امام حسین مجتبی (ع) و همزمان با هفتمین سال تشکیل مجمع هنرمندان خراسان، امروز مراسمی با حضور هنرمندان عرصه‌های سینما، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی و همچنین شعرا، نویسندگان و روزنامه‌نگاران خراسانی مقیم تهران برگزار می‌شود.

در این مراسم که در محل تالار شاندیز پایتخت برگزار خواهد شد، برخی مسئولان فرهنگی هنری کشور نیز حضور می‌یابند و علاوه بر سخنرانی، شعرخوانی و اجرای موسیقی سنتی، از شخصیت هنری خالق دعای ماندگار "ربنا" استاد شجریان تجلیل می‌شود.

مجمع هنرمندان خراسان سال 1379 با هدف تقویت تولید آثار فاخر هنری و نیز حمایت مادی و معنوی از هنرمندان خراسانی تشکیل شده است.

کد مطلب 559760

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