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۷ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۱۴

نحوه واگذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد

نحوه واگذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از تصویب بازگشت سهام دولت در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به 20 درصد خبر داد.

محمدحسین داجمر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل 44 باید به بخش خصوصی واگذار شود، گفت: در جلسه اخیر هیئت عالی واگذاری در خصوص تعیین درصد سهام دولت در کشتیرانی جمهوری اسلامی تصمیم گیری و قرار شد درصد سهام دولت در این شرکت از 10 درصد به 20 درصد افزایش یافته و در مقابل از میزان درصد سهام عدالت در این شرکت به میزان 10 درصد کاسته شود.

وی درخصوص سهام کارکنان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: طبق اصل 44 قانون اساسی سهم کارکنان 5 درصد بود که مورد تایید هیئت عالی واگذاری قرار گرفت و با توجه به اینکه در ابلاغیه باید 20 درصد در اختیار دولت قرار می گرفت، باز هم تصویب شد و 25 درصد باید از 49 درصد سهام باقیمانده کشتیرانی به دو موضوع فوق اختصاص یابد.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: 24درصد باقیمانده نیز در قالب سهام عدالت واگذار می شود ولی به دلیل اینکه 5 درصد سهام برای تعیین قیمت باید در بورس عرضه شود که هیئت عالی واگذاری تصویب کرد این رقم از محل سهام تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگان تامین شود.

داجمر گفت: مراحل اداری باید طی شود که البته به سازمان خصوصی سازی و صاحبان سهام نیز بستگی دارد.

کد مطلب 559779

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