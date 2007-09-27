خانواده محوری ترین بخش فعالیت های اجتماعی شهرداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف شب گذشته با حضور در ویژه برنامه جشن رمضان در تالار بزرگ کشور با بیان این مطلب اظهار کرد : توجه شهرداری به رویکرد های اجتماعی موجب شده است که این سازمان در بحث آسیب های اجتماعی به صورت جدی تری وارد عمل شود .

شهردار تهران به سابقه حضور خود در سمت فرماندهی پلیس کشور اشاره کرد و گفت : اقدامات کنترلی پلیس در کنار اقدامات پیشگیرانه سازمان های مسئول دربحث آسیب ها به کنترل معضلات اجتماعی منتهی می شود و درزمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی باید تمامی سازمان ها و نهادهای مسئول با هماهنگی یکدیگر اقدام کنند .

وی افزود : شهرداری همکاری تنگاتنگی با کمیته امداد امام خمینی (ره) دارد که درمورد برگزاری همین جشن هم خارج از تشریفات اداری و با تمام توان همکاری کردیم .

شهردار تهران در ادامه از کانون خانواده به عنوان محوری ترین بخش فعالیت های اجتماعی شهرداری یاد کرد و گفت : اگر به کانون خانواده توجه شود خیلی از مشکلات اجتماعی حل می شود .

قالیباف اظهار کرد : در موضوع زنان سرپرست خانوار نیز شهرداری آن بخشی را که تحت پوشش کمیته امداد نبودند ، تحت پوشش گرفت و با اقداماتی نظیر ایجاد اشتغال و کارآفرینی ، اهدای سبد خانوار و ... به یاری آنان شتافت .

شهردار تهران به معضل بی خانمان ها و اقدامات شهرداری برای آن ها اشاره و اظهار کرد : خوشبختانه در سال گذشته و با تاسیس گرمخانه های متعدد هیچ فردی بدلیل خیابان خوابی فوت نشد . به گفته قالیباف در بخش توجه به معتادان خیابانی و کودکان خیابانی نیز شهرداری تهران تمام توان خود را بکار گرفته است .

وی در پایان اظهار کرد : شهرداری با همکاری کمیته امداد درماه مبارک رمضان ، در 110 مسجد تهران مراسم افطاری برگزار می کند .

شایان ذکر است در این مراسم دکتر قالیباف هزینه آزادسازی 10 زندانی که دیون 2 میلیون تومانی داشتند را بر عهده گرفت.