بیمه کیفیت ساختمان در 30 مرحله نظارتی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، درمراسم امضای توافقنامه اجرای بیمه کیفیت ساختمان میان وزارت مسکن و شهرسازی و بیمه سینا معاون وزیر مسکن و شهرسازی دراین رابطه، گفت: یکی ازابزارهای تحقق کیفیت ساختمان نظام بیمه کنترل کیفیت است که در حال حاضرلایحه آن تقدیم مجلس شده وتحت بررسی قراردارد.

منوچهرخواجه دلوئی بیان کرد: بیمه تضمین کیفیت توسط یک شرکت بیمه برای مدت زمان مشخص باید اجرا شود. برهمین اساس از طریق اعمال نظارت شرکت بیمه توسط شرکت های بیمه فنی امرکنترل ساخت و ساز انجام می شود و در نهایت گواهی بیمه صادرمی شود.

وی با اشاره به تامین بخشی از هزینه مربوط به بیمه کیفیت ساختمان از سوی وزارت مسکن و شهرسازی از طریق انعقاد قرار داد با شرکت های بیمه، اظهار داشت: بیمه کیفیت ساختمان گامی در جهت ارتقای کیفی ساخت و سازها تلقی می شود و امضای قرارداد با بیمه سینا اولین قرارداد دراین رابطه است.

معاون امور مسکن و ساختمان با اشاره به اجباری شدن این لایحه پس از ابلاغ آن در سطح کشور، بیان کرد: درگام نخست 20 هزارواحد مسکونی تحت پوشش این توافقنامه قرار می گیرند.

درادامه مدیرعامل شرکت بیمه سینا اساس لایحه بیمه کیفیت ساختمان را بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان خواند و افزود: بیمه کیفیت ساختمان 30 مرحله نظارت را انجام می دهد، این درحالی است که عدول ازتعهدات، بیمه گر اتکایی را نیز از انجام تعهدات در این رابطه بازمی دارد لذا با نظام مهندسی به عنوان ناظر اول قرارداد مفصلی منعقد شده و ناظر دوم به زودی انتخاب می شود.

علی موسی رضا با اشاره به صدور اولین بیمه نامه های کیفیت ساخت، عنوان کرد: در حال حاضر 2 فقره بیمه نامه کیفیت ساخت در مشهد مقدس صادر شده و بدین ترتیب تا چند سال دیگر ساختمان بدون بیمه نامه معامله نخواهد شد.

در ادامه مدیر سرمایه گذاری و بیمه ساختمان ، اظهار داشت: پوشش بیمه ای زمانی قطعی می شود که گواهی کنترل کیفیت برای مواد و مصالح ساختمانی صادر شود که بدین ترتیب در 2 سال اول کلیه عیوبی که در اثر نقص اجرا پدید می آیند و نیزعیوب غیراستاندارد تحت پوشش بیمه قرارمی گیرند ضمن آنکه از 3 تا 10 سال سازه های جانبی تحت پوشش قرارمی گیرند.

فیروز صادقی نژاد با اشاره به صدور گواهی نامه تائیدیه درمراحل ساخت توسط سیستم بازرسی،گفت: با صدور گواهی ساخت توسط بیمه گردرحقیقت شناسنامه کیفی برای ساختمان صادرشده است. وی اظهار داشت: بنابراین بنگاه های اقتصادی برگه کیفیت ساخت را ملاک معامله قرار خواهندداد.

به گزارش مهر، بر اساس بند "د" تبصره شش قانون بودجه سال 86 کل کشور و به منظور ترویج بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمانهای مسکونی(بیمه کیفیت ساختمان) و با توجه به صدور مجوز مربوط از طرف بیمه مرکزی ایران به نام شرکت بیمه سینا برای صدور بیمه نامه پوشش مذکور قرارداد اجرای بیمه کیفیت ساختمان بین وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت بیمه سینا منعقد شد.

بر اساس این توافقنامه وزارت مسکن 30 درصد حق بیمه ، بیمه نامه های صادره پوشش عیوب اساسی و پنهان ساختمان از محل ردیف مربوط به بیمه گر را برای 20 هزار واحد مسکونی جدیدالاحداث در سطح کشور تعهد کرده است به طوری که متعهد به پرداخت آن به بیمه گر در قبال ارائه بیمه نامه های پوشش عیوب اساسی و پنهان ساختمان از طرف بیمه گر شده است.

شرکت بیمه سینا به عنوان بیمه گر در این توافقنامه متعهد به انعقاد قرارداد بیمه و صدور بیمه نامه پوشش عیوب اساسی و پنهان ساختمان بر اساس شرایط عمومی بیمه مذکور به درخواست و پیشنهاد بیمه گذار برای ساختمان های جدیدالاحداث در سطح کشور و ارائه بیمه نامه پوشش عیوب اساسی و پنهان ساختمان در هر مورد به وزارت مسکن برای دریافت حق بیمه متعلقه موضوع این قرارداد شده است.

همچنین شرکت بیمه سینا متعد به توافق و عقد قرارداد با شرکت های حقوقی بازرسی نظام مهندسی به منظور کنترل و بازرسی فنی از ساختمان های موضوع بیمه ساختمان بر اساس مقررات ملی ساختمان و منظور کردن حق بیمه دریافتی از وزارت مسکن در مطالبه مانده حق بیمه از بیمه گذار پس از دریافت از وزارت مسکن است.