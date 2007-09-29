رحمانی درباره فیلم تازه خود به خبرنگار مهر گفت: "تدوین "ستایش" حدود دو ماه به خاطر مشکلاتی متوقف شده بود که بهرام دهقانی این هفته دوباره آن را آغاز می کند. چند سکانس از فیلم را نیز باید در تابستان فیلمبرداری می کردیم که درباره گرفتن دوباره این صحنه ها پس از پایان تدوین تصمیم گیری می شود."

وی در ادامه افزود: "برای صداگذاری فیلم با محمود موسوی نژاد قرارداد بسته ایم که هنوز زمان دقیق شروع این مرحله مشخص نشده است. برای ساخت موسیقی نیز هنوز با شخص خاصی صحبت نکرده ایم. امیدوارم مراحل فنی فیلم تا زمان جشنواره فیلم فجر به اتمام برسد."

"ستایش" زندگی آرام و بدون سر و صدای مادر و دختری را به تصویر می کشد که با ورود غریبه ای به زندگی آنها این آرامش به هم می ریزد. حسن پورشیرازی، حسین محجوب، خاطره اسدی، محمود مقامی و مریم کاویانی بازیگران اصلی فیلم هستند.

دیگر عوامل تولید "ستایش" عبارتند از مرتضی غفوری مدیر فیلمبرداری، محمد شاهوردی صدابردار، آیدین ظریف طراح صحنه و لباس و سودابه خسروی طراح چهره پردازی. کیانوش عیاری و مرکز سینمای مستند و تجربی تهیه کنندگان و فرهاد گلی مجری طرح.